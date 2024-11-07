川普恐對陸加徵關稅 陸委會：提醒台商做好規劃

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（中央社記者李雅雯台北7日電）川普將重新入主白宮，其在競選期間曾言，將對中國大陸商品加徵60%關稅。陸委會今天表示，這恐使台商評估是否撤出中國大陸，提醒台商做好市場分散、全球布局等規劃。

大陸委員會（陸委會）7日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出美國總統大選。川普競選期間拋出經濟政見表示，關稅愈高愈可能趨動企業遷回美國，倘若勝選擬對中國大陸商品課徵60%關稅，對所有其他進口美國商品徵收達20%關稅。

梁文傑表示，川普競選期間曾言對中國大陸商品加徵60%關稅；在選上後是否真的進行，這尚待觀察；不少台商在陸製造產品、出口美國，倘若川普真的加徵關稅，恐將使在陸台商考慮是不是要移出中國大陸。

梁文傑指出，台商赴陸投資逐年下降。2010年台商在陸投資占台灣對外投資總金額占比一度高達83.8%，後來逐年下降，2023年占比為11.4%；今年1至9月更僅占7.4%；從2010年迄今，下降幅度很大。

梁文傑提醒，台商赴陸投資也要做好市場分散、全球布局等規劃，關於美國是否對於中國大陸商品加徵關稅等走勢，政府將會密切地注意。（編輯：張淑伶）1131107