馬來西亞台商總會致函安華 盼恢復自動通關看板國旗

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（中央社台北17日電）馬來西亞自動通關系統看板移除中華民國國旗，引發爭議。馬來西亞台商總會今晚發表聲明感到遺憾及不滿，憂慮降低投資意願，並致函首相安華等政府官員，盼儘早恢復自動通關看板的中華民國國旗。

馬來西亞自動通關系統看板於5日移除中華民國國旗。馬來西亞外交部稱這項變動不影響台灣使用自動入出境系統資格，仍能快速入出境。不過，多數台灣旅客仍感困惑，甚至寫信向機場抗議。

中華民國外交部日前強調，馬來西亞此舉嚴重損及兩國人民友好情誼，不利雙邊往來及合作交流，要求立即改正。

馬來西亞台灣商會聯合總會今晚發表聲明，希望馬來西亞有關部門恢復吉隆坡國際機場自動通關閘門看板上的中華民國國旗圖示，保持兩國友好和良好的經貿關係，有助繼續吸引更多台灣投資者和旅客到馬來西亞。

馬來西亞台商總會也對此事致函安華（Anwar Ibrahim）、外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）、內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）及投資、貿易及工業部部長東姑札福魯（Tengku Zafrul Aziz））等官員。

馬來西亞台商總會總會長林凱民表示，台灣一直是馬來西亞重要投資夥伴，根據馬來西亞投資發展局（MIDA）數據，台灣今年上半年對馬來西亞投資金額達23億5770萬令吉（約新台幣164億4918萬元），是馬來西亞第4大外資來源國。

馬來西亞台商總會說，台馬之間擁有良好的經濟產業互補關係，台灣擁有世界領先的半導體和人工智慧（AI）科技，與馬來西亞優勢互補，並能提升作為區域重要的科技國地位。

根據馬來西亞台商總會新聞稿，從1990年以來，台灣企業為馬來西亞創造近40萬個就業機會，僅次於新加坡和日本，凸顯台灣投資者對馬來西亞經濟的重要貢獻。

對於自動通關系統看板移除中華民國國旗，馬來西亞台商總會感到遺憾及不滿，認為這起事件可能讓台灣投資者和旅客對馬來西亞印象不佳，降低投資意願。

馬來西亞6月開放台灣民眾使用該國自動查驗通關系統後，台灣為表達互惠，自11月7日起開放馬來西亞人民使用自動查驗通關系統（e-Gate）。馬來西亞是第7個與台灣完成互惠使用的國家。（編輯：高照芬）1131217