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疑遭中共打壓 台商齊聚大馬少了中華民國國歌

2024/12/3 21:37（12/3 21:46 更新）
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亞洲台灣商會聯合總會年度例行會議2日在馬來西亞落幕，全球近千名台商與會。圖為駐馬代表葉非比致詞，攝於11月30日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年12月3日
亞洲台灣商會聯合總會年度例行會議2日在馬來西亞落幕，全球近千名台商與會。圖為駐馬代表葉非比致詞，攝於11月30日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年12月3日
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（中央社記者黃自強吉隆坡3日專電）亞洲台灣商會聯合總會（亞總）近日在大馬舉行會議疑遭中共施壓，開幕時與會者「一度起立又坐下」，卻沒有合唱中華民國國歌，讓現場一陣錯愕。立委王定宇批評中國無理施壓，「打壓一個民間商會的活動不會讓中國更偉大」。

世界台灣商會聯合總會（世總）第30屆第2次理監事聯席會議及活動4月間在越南舉行，不僅文宣不准出現「部會」字樣，印有中華民國國旗圖樣的晚宴桌牌還被全部收走，影響活動進行。

亞總第32屆第2次理監事聯席會議11月29日到12月2日在馬來西亞舉行。台灣包括立法院副院長江啟臣、僑務委員會副委員長阮昭雄、經濟部政務次長陳正祺、海峽交流基金會副董事長兼祕書長羅文嘉與朝野立委等數十人出席。

亞總從數個月前就規劃籌辦活動，以辦喜事心情歡迎全球台商到吉隆坡開會，共同推動台馬經貿交流。與會台商說，中國壓力如影隨形，這次在大馬單純商會交流仍受中國勢力影響。

亞總1日召開理監事聯席會開幕式，根據大會原規劃流程，與會貴賓就坐後，台商各國代表揮旗進場，並合唱馬來西亞與中華民國國歌，接著進行致詞等程序。

在這場全球近千名台商與會的年度例行會議中，總會長林凱民喊話加深與東南亞國家合作並創造更多發展機會，讓世界看見台灣。

不過，應邀出席活動的台商與立委從活動安排發現中共如影隨形的打壓。

當司儀請與會來賓與台商起立，多數台商以為會合唱國歌之際，不料並未播放國歌。隨後台商們再依司儀口令坐下，象徵性地完成這個動作。

出席開幕式的民進黨籍立委、立法院外交及國防委員會召委王定宇向中央社證實中共出手打壓，但他仍非常感謝馬來西亞對台商的照顧。

王定宇說，這次活動中，與會者強烈感受到議程中沒有呈現的部分，「過程中一度起立又坐下」。按照台商總會在各國辦理會議的經驗，都會合唱國歌，但地主國與中華民國台灣的國歌在這次活動都沒有出現。

他指出，從結果來說，這次會議如常舉行，其中有些程序因尊重地主國，大會不得不做一些變更，有些原本準備的流程和橋段未能呈現，讓參與者發現「少了一些什麼」。

多名台商指出，台商在海外舉行大型集會活動，都會受到中國關注，勢必遭遇各種不同形式壓力。尤其今年是馬中建交50週年，相信大馬政府雖希望低調處理，仍會受到中國壓力。

另有台商說，當大馬司儀宣布起立，停滯許久卻未播放國歌之際，多數資深台商已猜到其中可能受到中國壓力，迫使最後變更會議流程。

台商強調，這是中國施壓的結果，「（台商大型集會）不太可能省略合唱中華民國國歌環節」。

王定宇表示，亞總在大馬舉辦年度例行會議是非常盛大的事情，來自19個分會、近1000名台商齊聚吉隆坡，有助強化全球台商凝聚力，也對大馬招商有正面助益，「大家都是抱持辦喜事的心情」。

他指出，令人遺憾的是，這次活動再次出現中國打壓。中國施壓其實是常態，4月在越南舉行世總會議期間，也曾發生中國干預，甚至有些人無法獲准赴越南；只要中國能夠影響的地方，就不會讓台灣被看見。

王定宇說，這次亞總活動「中國施壓動作相當明顯」。中方無論是對立法院副院長、外交及國防委員會召委或一些官員，「對人，中國有意見；對歌，有意見」，甚至無理地施壓。

他指出，這是民間的企業家聚會，這群台商對中國的貢獻也很大，「為什麼要在民間企業家聚會時用政治力干預」。希望中國更文明一點，「打壓一個民間商會的活動不會讓中國更偉大」。

他強調，不論中國如何打壓，這次亞總活動有近1000名台商出席。這件喜事雖有很多波折，也付出很多努力，最後呈現出來是美好的。（編輯：陳妍君）1131203

亞洲台灣商會聯合總會年度例行會議2日在馬來西亞落幕，全球近千名台商與會。圖為與會台商合影，攝於11月30日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年12月3日
亞洲台灣商會聯合總會年度例行會議2日在馬來西亞落幕，全球近千名台商與會。圖為與會台商合影，攝於11月30日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年12月3日
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