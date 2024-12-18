美國學者促揭露共軍動態應更透明 顧立雄坦言兩難

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（中央社記者吳書緯台北18日電）美國學者善學指出，國防部公布共軍擾台的資訊應更透明，才會引起國際重視。國防部長顧立雄今天表示，「這是一個兩難」，當然還是希望資訊透明，但過多揭露將會讓中國知道台灣情監偵能力與情資的來源，會持續滾動式檢討。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

美國學者善學（Thomas Shattuck）13日接受中央社專訪，建議台灣改善公布共軍擾台資訊的透明度，讓國際社會不要淡化共軍對台威脅。

顧立雄表示，這是一個兩難，國防部當然還是希望資訊能夠透明，但是有關於國軍情監偵的能力，還有國防部情資的來源，如果國防部有過多的揭露的話，會讓中國會知道台灣相關的情監偵能力和情資來源。

顧立雄指出，所以國防部會持續滾動式檢討共軍擾台公布方式，盡量讓資訊能夠透明，但是也要維護獲得訊息的來源，還有保密情監偵能力。

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根據外電報導，聯邦調查局（FBI）今秋舉行機密簡報會，向幾名美國議員示警，稱由於他們對中國態度強硬並支持台灣，中共正意圖編造故事抹黑他們，包括謊稱他們收受台灣的「賄賂」。

顧立雄強調，台灣得到美國參眾議員跨黨派的支持，都是基於民主的價值、同樣的理念，是民主同盟的概念，來獲得跨黨派的支持，這是最值得珍貴之處，這才是台灣得到美國參眾兩院跨黨派支持一個最基本的原因。（編輯：張若瑤）1131218