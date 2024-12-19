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藍諷青鳥求官 林右昌：國民黨輕蔑回應很悲哀

2024/12/19 10:38
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（中央社記者葉素萍台北19日電）民團號召青鳥集結阻止選罷法修法等3大案，國民黨反擊是側翼求官。民進黨秘書長林右昌今天說，國民黨把公民指為附庸，但其實民進黨沒那麼厲害，國民黨應想想這些人為何要站出來，用輕蔑態度面對人民很悲哀。

林右昌今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。

對於20日藍營可能強行通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正草案，林右昌說，民進黨內部民調，超過55%民眾反對選罷法修法，民眾黨對選罷法修法也是保留態度；財劃法修法最大問題是國民黨沒有水平分配版本；憲訴法修法版本則可能癱瘓憲法法庭。

青鳥昨晚集結抗議藍營強推三大案，國民黨反諷是民進黨附庸。林右昌說，國民黨的態度讓人遺憾悲哀，國民黨無法看到台灣社會與人民的不滿怒氣，前幾天國民黨立委傅崐萁還罵黑熊、青鳥是「畜生」，沒有誰有權力罵人畜生，更何況是位高權重的國民黨團總召；國民黨把公民力量視為民進黨附庸，但民進黨沒那麼厲害。

林右昌說，國民黨應該想想人民為什麼會站出來，政黨必須懂得反省，國民黨用輕蔑態度面對人民很悲哀。現在立法院是國民黨當家，是國民黨在立院當家鬧事。

被問到若國民黨硬闖，民進黨有何反制，林右昌說，黨團有做萬全準備，但仍希望國民黨懸崖勒馬，聽到社會廣大反對的聲音；至於是否會到場參與公民行動，他說，自己是黨秘書長，比較不適合直接到第一線，但所有黨公職都關心此事。

另外，林右昌會後接受媒體聯訪，被問到國民黨昨天諷青鳥是綠營側翼為求官求職時說，國民黨戲謔方式回應民眾的聲音，人民看在眼裡，對國民黨的態度大家也會做出判斷。

林右昌說，民進黨的態度是與公民團體一起挺國會、挺民主，但只有公民力量或民進黨力量，國民黨可能還是不顧一切強渡關山，所以呼籲理性公民站出來。

他說，若過去投給國民黨的選民看到這些情況，也覺得這已經不是當初投票初衷、也覺得國民黨做的不對，希望他們打電話給國民黨立委，呼籲懸崖勒馬、回到民主正途。（編輯：謝佳珍）1131219

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民進黨設青年局推政黨外交 賴清德召集任務編組民進黨號召撐國會挺民主 向黨公職發出行動指令
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