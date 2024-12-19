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稱長照涵蓋率8成卻集中輕中度者 監院請衛福部檢討

2024/12/19 15:22
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（中央社記者高華謙台北19日電）監察委員今天說，衛福部調整長照需求人數及計算方式，並表示民國112年長照服務涵蓋率已達8成，但有7成長照支出是在輕中度失能者，重度失能者仍多需仰賴家庭及移工照顧，監察院函請衛生福利部確實檢討改進。

監察院社會福利及衛生環境委員會於12月18日審查通過監委王幼玲提出的調查報告。

監察院今天發布新聞稿表示，台灣自106年起投入大量經費推動長照2.0，111年已超過新台幣600億元，服務群體包括65歲以上失能老人、全齡失能身心障礙者、55至64歲失能原住民、50歲以上失智未失能者與衰弱老人，衛福部並採長照2.0核定本的高推估數據，作為布建資源重要根據。

調查報告說，衛福部在111年間只憑近年64歲以下身心障礙者及衰弱老人人數下降，就改採低推估數據，但低推估引據參數資料距今已超過10年，且64歲以下失能身心障礙者的低推估僅考量ADLs（日常生活活動），因而有被低估情形，難謂符合實況。

調查報告說，經調整後，64歲以下身心障礙者及衰弱老人人數減幅達4成，整體長照需求人數也從112年原本推估的91.3萬餘人，減少至86萬餘人，115年則由超過百萬人，減少至95.4萬餘人。

王幼玲表示，依衛福部說法，調整計算方式是為精準反映長照服務實際推動情形，但經統計資料發現，各目標群體長照服務涵蓋率有明顯落差，高者達到近8成，低者卻只有約2成，且112年超過7成的長照給支付服務使用者為輕中度失能者，重度失能者仍多仰賴家庭及移工，每年使用長照給支付服務占比逐年下降2成。

此外，王幼玲說，衛福部自109至111年辦理長照2.0服務滿意度調查，整體滿意度都達9成以上。但歷次調查對象不僅欠缺「短期使用者」、「結案者」及「符合資格卻未申請服務者」等，也未曾針對不同服務目標群體抽樣調查。

王幼玲表示，加上問卷內容過於簡易及片面，又是透過電話訪問回溯調查使用狀況，都會造成調查結果難以有效掌握服務使用實況與品質，衛福部卻以滿意度超過9成而認為長照服務品質獲得肯定與高度滿意。

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王幼玲說，根據最新的全國社區失智症流行病學調查結果，長者失智症人口數將逐年攀升，但目前部分縣市失智症診斷比率偏低，相關資源布建仍不足。此外，台灣長照政策雖逐步擴增對於家庭照顧者服務，喘息服務也開辦超過15年，但仍缺乏以家庭照顧者為中心的調查統計，導致實際服務人數提升，卻難以評估服務效益及涵蓋狀況。

王幼玲表示，台灣即將在114年進入超高齡社會，長照服務也將邁入3.0，基於需求推估、服務品質與涵蓋情形、相關資源盤點與布建都影響政策評核及未來規劃，呼籲衛福部研擬長照3.0政策時，應確實檢討並精進調查統計，以確保服務對象能獲得符合需求服務。（編輯：林興盟）1131219

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