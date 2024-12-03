世界公民參與聯盟拜訪人權會 聚焦亞洲自由動態

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（中央社記者賴于榛台北3日電）國際人權組織「世界公民參與聯盟（CIVICUS）」今天拜會國家人權委員會，雙方交流討論近年台灣、亞洲區域的人權與自由動態等議題。人權會則表示，期待能增進與國際及區域夥伴的交流合作。

CIVICUS明天將在台灣公開發表2024年度全球公民空間監測報告，今天則先偕同在台會員團體「社團法人亞洲公民未來協會（ACFA）」拜訪人權會，雙方就各自工作內容以及近年台灣、亞洲區域的人權與自由動態等議題展開交流。

人權會副主委王幼玲致詞時表示，CIVICUS明天要在台灣公開發表其2024年度全球公民空間監測報告，這對台灣民眾來說意義非凡，而在CIVICUS過去6年的研究中，台灣很榮幸都獲評比為「開放（free）」國家，也是亞洲唯一連續多年獲得該等評比的國家。

王幼玲說，人權會十分期盼增進與國際、區域夥伴的交流合作，包括先前曾赴泰國曼谷時拜訪的亞洲人權與發展論壇（FORUM-ASIA），為亞洲與全球的人權與自由貢獻一份心力。

王幼玲指出，台灣因面臨中國威脅，在持續堅守民主與人權理念、防範自由倒退上勢必會遭遇許多挑戰，故十分期盼能與志同道合的國際人權組織、區域公民社會組織相互支持，攜手並進。

高涌誠會中分享，人權會正關注誹謗罪除罪化的言論自由議題；田秋堇則回顧台灣民眾如何努力走出戒嚴時代，也希望未來能夠持續回應CIVICUS等國際友人的期待，繼續守住這一方天地，為區域保留一盞民主與自由之燈。

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CIVICUS倡議團隊則分享其在全球各地支持公民社會與自由權保障的工作經驗與研究發現，更對過往台灣政府保護在台東南亞移工、國際學生的言論自由的作為表示高度肯定，也期待與人權會持續交流合作。

ACFA執行長林文亮則分享該協會於2023年出版的「探索台灣在東南亞公民空間緊縮下的角色」研究報告，希望能促進台灣社會對東南亞人權工作者與團體面臨處境的認識。（編輯：林淑媛）1131203