馬英九出席兩岸青年冰雪節 盼大陸學子多到台灣看看

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）前總統馬英九率團訪問中國大陸，他今天表示，兩岸友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低，這正是他推動兩岸青年互訪，雙向奔赴交流的核心理念與價值，希望台灣青年學子多到大陸走走，也希望大陸青年學子多到台灣看看。

前總統馬英九受中國大陸邀請，於18日至26日率「大九學堂」學員訪問中國大陸，今天出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動。

馬英九致詞時說，台灣學生少有機會經歷冰天雪地，看到大家露出驚艷表情，不但是增廣見聞，更是難得的人生體驗。

馬英九表示，此次哈爾濱冰雪節以「燃情冰雪，攜手同行」爲主題，期間會進行兩岸青年短影片展播及頒獎，舉辦兩岸青年交流座談會，內容相當豐富。

馬英九說，他今年4月帶台灣學生到北京與中共總書記習近平會面，習近平當時說，「青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青年好，兩岸未來才會好」，在場所有人都印象深刻，他個人更是感到高度認同。

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馬英九指出，兩岸青年學子在年輕時能彼此交流了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低；這正是他推動兩岸青年互訪，雙向奔赴交流的核心理念與價值，希望台灣青年學子多到中國大陸走走，也希望大陸青年學子多到台灣看看。

馬英九說，盼透過密集不間斷的兩岸青年交流，大家一起努力，讓兩岸越走越近，讓兩岸人民的情誼越走越深，兩岸的未來發展，一定更讓人期待。（編輯：林克倫、林興盟）1131219