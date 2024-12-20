選罷法修法 民眾聚集台中火車站質疑沒收公民權

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（中央社記者蘇木春台中20日電）立法院會今天在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，近百民眾今天聚集在台鐵台中站前廣場，呼喊口號質疑沒收公民權，綠營中市議員也到場聲援，籲民眾一同守護民主。

為阻擋國民黨及民眾黨立委強推選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，民進黨立委昨天晚上先占領立法院議場，藍白立委運用人數優勢今天上午排除占領主席台的民進黨立委，隨後恢復開會，並在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。

今天下午有近百民眾聚集台鐵台中站前廣場，高舉看板提出「拒修憲訴護憲政」、「反財劃綁樁選勝」等訴求，質疑沒收公民權，民進黨台中市議員黃守達、鄭功進等人也到場聲援。

黃守達告訴中央社記者，他一直以來都有關注青鳥行動，今天收到消息就到場關心，發現不只年輕人，各行各業、各年齡層民眾都參與行動，現場令人振奮與感動。

黃守達說，10年前的太陽花學運翻牆破門衝進立法院，10年後的今天，民進黨立委則突破重圍占領主席台，背後目的是相同，就是用民主守護民主，用憲政捍衛憲政。

鄭功進則認為，藍白兩黨現在強行要沒收台灣人民的罷免權，甚至修惡財劃法，將讓政府陷入空轉，這些立委在立院不好好審預算，根本意圖搞垮台灣憲政與民主，呼籲民眾一同站出來。（編輯：郭諭儒）1131220