卓榮泰指財劃法修正致國庫空虛 朱立倫籲別意氣之爭

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院修正通過財劃法，行政院長卓榮泰21日的「國庫變空虛」講話引發討論。國民黨主席朱立倫今天表示，資源放在中央或是放在地方，都是建設台灣，呼籲卓榮泰息怒，不要意氣之爭，只顧民進黨的利益。

立法院20日三讀修正通過25年未能完成修法的財政收支劃分法，總統賴清德指出，立法院修正通過的財劃法，中央政府會減少新台幣數千億收入，恐排擠國防預算，危害全民安全。

行政院長卓榮泰21日在花蓮視察時表示，過去遭逢天災，中央政府對每個縣市，都是用心、快速、積極、有效的幫忙解決問題未來天災來臨，在新的「財政收支劃分法」下，中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方去，地震來臨地方政府必須勇敢面對。

朱立倫今天出席「KMT接班人計劃民主浪花旗艦場」活動前受訪時說，他呼籲賴總統、卓榮泰可以息怒，能夠靜下心來，不要意氣之爭，只顧民進黨的利益，要為了台灣的未來努力，把資源多分一些給地方，讓地方做公共建設。

朱立倫指出，財劃法修正通過後，地方收入總共只增加3000多億元，比今年的稅基剩餘、超收稅收還少。多給資源讓地方政府好好做事情，這有什麼不能做，卓榮泰有必要氣成這樣，「連救災不都管了嗎」。

朱立倫表示，財劃法三讀通過，就是完成賴總統多年的心願，讓中央政府不要集權又集錢。今天資源放在中央還是放在地方，都是建設台灣。賴總統是全國的總統，面對財劃法通過，應很開心地呼籲地方政府好好建設地方，用正面角度鼓勵地方政府，台灣才會更好。

對於地方政府是否有量能處理增加的收入，朱立倫指出，相信大家在修法過程中都有所考量，財劃法的金額已從原先的5000多億元調降為3000多億元，略微補充地方財源，讓地方政府在進行老舊校舍改建、幼童照顧、老人關懷、醫院設備及體育設施等方面，都可以做得更好，讓台灣一起進步，他相信這是值得高興的事情。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131222