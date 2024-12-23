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綜所稅第3批退稅明年1/20入帳 總金額逾10億元
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財劃法修法 台中年增約262億藍綠議員解讀兩樣情

2024/12/23 15:40（12/23 15:51 更新）
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財劃法修正案三讀通過，民進黨多名市議員23日在台中市議會抨擊修法過程漠視程序正義，指控修法內容嚴重損害台中市政、市民權益，要求召開臨時會，市府應說明如何編制增加的新台幣262億元預算。中央社記者趙麗妍攝 113年12月23日
財劃法修正案三讀通過，民進黨多名市議員23日在台中市議會抨擊修法過程漠視程序正義，指控修法內容嚴重損害台中市政、市民權益，要求召開臨時會，市府應說明如何編制增加的新台幣262億元預算。中央社記者趙麗妍攝 113年12月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）財劃法修正案三讀通過，台中市分配粗估每年增加新台幣262億元。綠營議員指出，修法內容損害台中市政、市民權益；國民黨則認為，台中財政補助金額增加，建設指日可待。

立法院會20日在藍白立委聯手下，三讀修正通過已逾25年未修正的財政收支劃分法部分條文，台中市分配可望增加262億餘元。市長盧秀燕表示，財劃法修正後，中央一家拿6成5，地方22個縣市分3成5，雖分得不多，但會珍惜。

台中市議會今天進行總預算三讀會，臨時動議時，民進黨多名市議員抨擊修法過程漠視程序正義，指控修法內容嚴重損害台中市政、市民權益，要求召開臨時會，市府應說明如何編制增加的262億元預算。

民進黨市議員江肇國指出，台中市是六都中人口、面積排名第2的城市，修法結果每個台中市民的獲配金額比台北市足足少了近2萬元，修法後的總財政分配增加幅度，僅居六都第4。

民進黨市議員陳淑華表示，要求市府報告如何編列新增262億元預算，說明如何使用；民進黨市議員陳俞融提到，國民黨立委主張修法是為了擴大地方財源分配，提升地方財政自主能力，結果卻顯示台中市分配到的資源不足以反映城市規模與需求，地方建設一樣可能受到限制，也讓市民權益大打折扣。

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台中市議會國民黨團書記長黃馨慧表示，財劃法通過後，台中財政預算每年可增加262億元，概念就是可以每年蓋個巨蛋外加一座綠美圖，或是每4年可建1條捷運路線。

黃馨慧表示，財劃法修法是中央職權，民進黨市議員若嫌台中分配金額太少，不檢討綠委不爭取地方分配金額，卻在議會質疑市府，十分矛盾，地方預算捉襟見肘，動輒上千億捷運預算負擔沉重，財劃法修正後，台中財政獲得補助金額增加262億元，健全路網指日可待。（編輯：陳仁華）1131223

財劃法修正案三讀通過，國民黨籍台中市議員認為，台中財政補助金額增加，對於未來建設大有助益。中央社記者趙麗妍攝 113年12月23日
財劃法修正案三讀通過，國民黨籍台中市議員認為，台中財政補助金額增加，對於未來建設大有助益。中央社記者趙麗妍攝 113年12月23日
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