陳其邁批失信 柯志恩：立院情勢瞬息萬變

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市長陳其邁今天表示，國民黨立委柯志恩曾向他說「財劃法修正案這會期不會通過」，卻失信於他。柯志恩說，財劃法何時通過是黨高層決定，且立法院情勢瞬息萬變。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，曾在12月11日晚上一個行程上碰到柯志恩，柯志恩告訴他，這個會期財劃法不會通過。所以他想說，那朝野應該有更多的時間，可以共同討論一個比較好的版本。

但沒想到在立法院沒有經過討論就把法案通過，令人遺憾。對於柯志恩曾提及還有討論餘地，「我覺得這是失信於我」，如果有什麼情勢變更，也應該要能告知。

陳其邁並表示，高雄市這次增加新台幣245億，是49%；台北市是增加416億，是增59.8%。416億比原來首都加給的3%約246億還要多，「假如大家覺得首都3%不合理，結果增加到416億，豈不是更不合理？」

陳其邁說，一連串的事情發展，令人非常遺憾，如果還有討論的餘地，行政院或是地方政府就會有更多時間表達意見，但不知道什麼因素，突然急著通過。

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另外，被問到軌道建設預算被國民黨提案凍結，陳其邁說，希望國會能理解這些重大建設對地方是非常需要且迫切，能夠多支持。他也請民進黨立委李昆澤協助協商，希望能保住這個高雄建設計畫的額度。

柯志恩今天則是發出聲明表示，財劃法何時通過，是黨的最高層決定期程，且立院情勢瞬息萬變，「我們一直希望朝野能有更多協商討論空間，但沒想到上週四晚上，民進黨立院黨團突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面」。（編輯：孫承武）1131224