柯文哲起訴求重刑 外媒角度著重前總統候選人涉貪

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（中央社台北26日綜合外電報導）台北地檢署偵辦京華城與政治獻金等案，今天起訴民眾黨主席柯文哲並求刑28年半。包含紐約時報、英國廣播公司等外媒均以前總統候選人遭起訴涉貪的角度報導。

紐約時報以標題「台灣檢方起訴前總統候選人」報導，指柯文哲先前參選訴求為淨化台灣的政治環境，如今卻遭檢察官起訴貪汙。然而起訴柯文哲也很可能加劇台灣政治分歧。

路透社以標題「前台北市長遭起訴收賄、盜用政治獻金」報導，指柯文哲與多位民眾黨成員被起訴盜用超過新台幣6800萬政治獻金。柯文哲一直廣被認為會再次參選2028年總統大選，但民調顯示相關醜聞已重創他與自己於2019年所創的民眾黨支持率。

彭博（Bloomberg News）以標題「前台灣總統候選人柯文哲遭起訴貪汙」報導，指這是台灣一連串起訴政治人物的最新一宗。今年8月民進黨籍前行政院副院長鄭文燦涉貪遭起訴。

彭博還提到民眾黨與國民黨在立法院聯手成為多數，藍白推動的幾項修法被民進黨支持者視為阻礙總統賴清德施政的絆腳石。

法新社以標題「前台北市長與總統候選人遭起訴貪汙」報導，指柯文哲在今年1月的總統大選以第三大黨候選人之姿收穫超過25%得票，但最近幾個月卻捲入多起醜聞，包含在他2018-2022年第二任台北市長任內的京華城開發案。

英國廣播公司（BBC）以標題「前台灣總統候選人被起訴貪汙」報導，指柯文哲被訴形同對他所標榜政治訴求的一大重挫。柯文哲創建民眾黨，訴求在民、國兩黨外給選民一個不同選擇。（譯者：陳亦偉）1131226