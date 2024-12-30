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不滿遭沈慶京誣陷索賄 林欽榮：提告捍衛清譽

2024/12/30 14:40（12/30 15:06 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市副市長林欽榮今天表示，威京集團主席沈慶京一再誣陷他在台北市副市長任內曾向其索賄，除再次譴責無良財團惡行，並對沈慶京的誣陷，委任律師提刑事告訴，捍衛個人清譽。

林欽榮辦公室今天發布新聞稿指出，針對沈慶京遭提起公訴但拒絕認罪，並一再誣陷林欽榮曾向其索賄，致京華城容積被拿掉等，林欽榮再次譴責無良財團惡行，並針對沈慶京的誣陷，將委任律師提出刑事告訴。

林欽榮強調，起訴書已清楚說明，此案為沈慶京涉嫌行賄前台北市長柯文哲，過程中林欽榮與前台北市都發局長林洲民，堅持依法行政、悍拒財團壓力。近日林洲民也多次透過貼文，還原反對違法增加容積的經過。

林欽榮表示，北檢起訴書清楚指出，他身為都委會主席，與林洲民立場一致，在民國106年12月都市計畫審查過程中，與會都委會委員也都同意林洲民及都發局意見，反對威京集團主張的永久保障12萬284平方公尺，換算容積率約679%。

林欽榮說，後來此案容積暴增到840%，是他於107年12月請辭離開台北市府之後的事，與他一概無關，他在作證時皆已清楚說明。

林欽榮說，京華城容積在104年12月監察院先糾正在先，接續北市都發局根據監察院的糾正意見（容積率560%），在公展計畫書中僅同意容積率560%，明確反對增加至12萬284平方公尺的樓地板面積。

林欽榮強調，任職台北市府期間，一路捍衛市民公益，不屈服於財團壓力。對於沈慶京在庭訊時一再誣陷他索賄，散播不實資訊，他除了予以嚴厲譴責，也委任律師提出刑事告訴，追訴到底，捍衛個人清譽。（編輯：李淑華）1131230

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