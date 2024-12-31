公益揭弊者保護法立院三讀後發言 藍綠隔空較勁

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（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院會今天開會，針對公益揭弊者保護法的三讀後發言，藍綠隔空較勁。國民黨立委指這是去除政府內部舞弊的里程碑法案，但綠營不願支持該法。民進黨立委反駁，強調民進黨團有提出版本，也質疑立法程序荒腔走板。

立法院會27日三讀通過公益揭弊者保護法，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。若公務員無故洩漏揭弊者的身分者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。本法自公布後6個月施行。該案的三讀後發言，留待31日的院會舉行。

立法院會今天繼續開會，一開始先進行公益揭弊者保護法的三讀後發言，民進黨立委郭昱晴、范雲、莊瑞雄、王義川、鍾佳濱，以及國民黨立委洪孟楷、王鴻薇、楊瓊瓔、羅廷瑋等人登記發言。

郭昱晴說，國民黨立法院黨團稱民進黨立法院黨團未遞出相關立法版本，這完全不是事實，因為民進黨團有提出版本，且該法的第8條文，就是藍白按照民進黨團版本修正。

莊瑞雄認為，立法院本來可以通過一部組裝非常良善的車子，但立法討論過程中，他有很多問題想要詢問，例如受理揭弊機關為了證據保全，可向法院聲請扣押，但扣押程序為何、受理機關能否扣押自己的證物等，這些問題卻都沒有人解釋。

王義川質疑，在不斷的修正或表決下，三讀通過的條文可能前後矛盾、無法執行，未來勢必還要修法，希望藍白未來面對重要法案時，大家可以好好講，不要硬闖，否則通過後還要再修一次。

洪孟楷說，公益揭弊者保護法是台灣第一部捍衛公益、正義，完善友善揭弊制度而生的法律，對社會大眾的利益也能有所保障，並宣示揭弊者如果願意挺身而出，政府會當揭弊者的後盾，這也是2017年司改國是會議的結論，遺憾的是，最後居然是國民黨團、民眾黨團來回應此結論。

王鴻薇表示，公益揭弊者保護法是一個能去除政府內部黑箱舞弊、官官相護的里程碑法案，只是遺憾的是，民進黨團在過程中不願意支持揭弊者保護法，甚至用言語來對霸凌支持立法的人。

楊瓊瓔指出，這只是保護揭弊者的第一步，為了要打造更廉能的政府與民主社會，還要繼續檢視，要讓社會更加透明、公平與正義。（編輯：潘羿菁）1131231