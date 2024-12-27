揭弊者保護法三讀 法務部：私領域衝擊密切觀察

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（中央社記者劉世怡台北27日電）立法院今天三讀通過公益揭弊者保護法，法務部表示，此為國內首部揭弊保護專法，提供揭弊者安心吹哨環境，適用對象除政府機關、公營事業外，還有財團法人及事業團體共636家等，對私領域衝擊效應再密切觀察因應。

立法院會今天三讀通過公益揭弊者保護法，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。若公務員無故洩漏揭弊者的身分者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。本法自公布後6個月施行。

法務部發布新聞稿指出，為追求廉能政府公益社會，法務部多年來致力於推動揭弊者保護法制，對於立法院於今天三讀通過公益揭弊者保護法，建立國內首部揭弊保護專法，提供揭弊者安心吹哨的環境，敬表贊同。

惟法務部於修法過程中考量揭弊保護法制若貿然適用於私部門，恐大幅增加其人事管理成本，對企業文化及公司治理衝擊過大，極力主張應採「公私分流，行政立法雙軌並行」的立法策略。

法務部指出，可惜多數委員未能完全採納法務部意見，通過的新法適用對象除政府機關、公營事業與國營事業外，尚及於依銓敘部公告由政府捐助的財團法人、轉投資事業或事業機構（截至113年9月24日為止計有財團法人351家、事業團體285家）等，待新法公告施行後對私領域的衝擊效應需再密切觀察因應。

此外，新法尚規範揭弊者逕向媒體、民代揭弊後，應於10天內轉由受理揭弊機關辦理的案件，經調查揭弊屬實者始予以保護，可能衍生查證前對揭弊者的保護空窗期。

另外，揭弊者向司法機關揭弊後，6個月內未獲調查結果的通知，經促請辦理後於10天內仍未獲回應，即得再具名向媒體、民代揭弊，亦受保護，將來是否會助長「爆料文化」，並嚴重影響案件偵辦，待新法上路後，法務部將持續關注研擬對策。

至於這次揭弊法適用範圍所不及的一般私部門，法務部指出，仍將秉持立法策略，持續落實行政院推動揭弊者保護專案，針對私部門透過各項行政指導，柔性輔導私部門自主建置內部揭弊保護制度，以期在降低對私部門衝擊的前提下逐步深化。

法務部歷次研擬揭弊保護架構均包含提供揭弊者身分保密、人身安全保護、禁止不利措施以及責任減免等保障，如因揭弊遭受不利措施，揭弊者得請求回復原狀或損害賠償，對於不具公務員身分的揭弊者，如復職顯有困難，則可請求終止勞動契約，雇主得給付一定數額的待業補償金等均經立法者採認，納入三讀條文。

至於新法另規定由法務部設立「揭弊者保護委員會」，由部長出任主任委員，並遴聘外部委員協助推動揭弊者權益的保護。

法務部表示，為確保揭弊者最佳權益保障與實務執行順暢，在新法經總統公布後，將積極研擬施行細則以及從事相關宣導工作，以期於公布後6個月順利實施，希望從此建立揭弊友善文化，落實聯合國反貪腐公約，共創廉潔社會。（編輯：戴光育）1131227