京華城案再開羈押庭 沈慶京下午赴北院報到

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）北院審理京華城等案，預計今晚6時第三度召開羈押庭，通知被告柯文哲等4人於上午11時向法院報到。住院治療的威京集團主席沈慶京辦理出院後，下午2時15分許趕至北院報到。

京華城等案4名被告，國民黨台北市議員應曉薇已在上午11時許報到；前台北市長辦公室主任李文宗約在中午12時許抵達；前台北市長、前民眾黨主席柯文哲下午1時許到達；住院治療的沈慶京因辦理出院，最後在下午2時15分許抵達北院報到。4人將在候審室等候開庭。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，去年12月26日起訴並移審在押柯文哲等被告。

台北地院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，沈慶京4000萬元交保，應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保），4人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服柯、應、沈、李等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院。北院二度開庭後，改裁定柯7000萬元交保，沈1億元交保，應3000萬元交保，李2000萬元交保，均施以電子監控。

但北檢不服北院就柯等人交保裁定，再度提起抗告。高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。北院預計晚間6時開庭。（編輯：陳清芳）1140102