駐日代表處新年會 李逸洋盼台日儘速簽經濟夥伴協定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京7日專電）駐日代表李逸洋今天在職務官邸舉辦「中華民國114年新年會」。對於近期日中關係有所改善，他表示，台日關係已非常緊密堅實，希望能更往前邁進，特別是在產業方面擴大合作。他還期盼台日儘速洽簽經濟夥伴協定（EPA）。

這場新年會充滿喜慶氣氛，日本台灣交流協會專務理事花木出、日本台灣交流協會前駐台代表泉裕泰、日本中華聯合總會會長羅鴻健、全日本台灣連合會會長、國策顧問趙中正等僑界、財經各界人士出席。

李逸洋以日文致詞時說：「近年台日經濟交流頻繁，台積電熊本第一廠去年底開始量產12奈米晶片，未來第二廠預計生產先進製程的6奈米晶片，這象徵台日邁向新時代的產業緊密合作。」

他還說：「台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），期待日本等成員國支持。台灣今年也盼獲得日本政府的理解與支持，繼續推動加入CPTPP，並積極推動與日本洽簽經濟夥伴協定。」

李逸洋表示，「近來日中協商放寬簽證條件及擴大人員交流等，日中關係有所改善。然而同時，我們期盼目前緊密穩固的台日關係能有發展。台日間因台積電設廠可望在10年內為九州等地帶來23兆日圓（約新台幣4.85兆元）的經濟效益，台日合作可為日本帶來重大利益」。

李逸洋接受媒體採訪時談到台日關係的展望。他表示，「特別是在產業方面的合作，現在有半導體的合作基礎，未來在人工智慧（AI）、無人機，甚至在能源方面，台灣特別需要氫能或儲能的技術，這些日本是領先的，盼台日擴大合作，讓彼此關係更往前邁進」。

有關兩岸關係、國際局勢，李逸洋指出，「最近中國在台海及南海等地頻繁舉行軍演，國際情勢瞬息萬變，台日比過往任何時候都更需要加強合作」。他還進一步指出，美國對台灣加強軍事援助，顯示美國重視台海和平穩定的立場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明今天不克出席，由專務理事花木出代為出席。花木在致詞時言及台灣紅肉火龍果、石斑魚出口到日本，日本蘋果大量出口到台灣等的情形。他還特別介紹日本台灣交流協會專刊「交流」最新一期刊載谷崎泰明與李逸洋上個月對談的內容，這顯示日本對李逸洋到任的重視。

新年會在駐日副代表蔡明耀帶領乾杯後正式開始。餐飲由台灣知名餐廳「點水樓」提供台灣料理，並在台灣古早味蛋糕上印Happy New Year from TAIWAN文字及總統賴清德、副總統蕭美琴手繪的狗、貓頭像，相當討喜。（編輯：張芷瑄）1140107

駐日代表處7日舉辦「中華民國114年新年會」，餐飲由台灣知名餐廳「點水樓」提供台灣料理，並在台灣古早味蛋糕上印Happy New Year from TAIWAN文字，及總統賴清德、副總統蕭美琴手繪的狗、貓頭像，相當討喜。中央社記者楊明珠東京攝 114年1月7日