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「魚夫」林奎佑告別式 賴總統頒發褒揚令

2025/1/11 12:45（1/11 13:16 更新）
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著名漫畫家及作家、筆名「魚夫」的林奎佑日前病逝，11日在台南殯儀館舉行告別式，總統賴清德（前右）親自到場頒發褒揚令，表彰魚夫對台灣民主文化的貢獻。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月11日
著名漫畫家及作家、筆名「魚夫」的林奎佑日前病逝，11日在台南殯儀館舉行告別式，總統賴清德（前右）親自到場頒發褒揚令，表彰魚夫對台灣民主文化的貢獻。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）著名漫畫家及作家、筆名「魚夫」的林奎佑，去年12月30日病逝，今天在台南殯儀館舉行告別式，總統賴清德致祭並頒發褒揚令，且代表台灣人民及台南市民說聲謝謝。

賴總統、文化部長李遠、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人，今天出席「魚夫」林奎佑告別式，致祭及追思魚夫的一生。賴總統現場頒發褒揚令，黃偉哲也頒發「卓越市民」。

賴總統指出，他以不捨心情回到台南追思魚夫精采的一生，也代表國家頒發褒揚令，表彰魚夫對台灣民主文化的貢獻；魚夫真性情有智慧，是充滿勇氣及理想的人，一生為台灣打拚，私底下好相處，有情有義，會說會笑，魚夫的離開，讓人不捨及懷念。

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賴總統表示，魚夫多才多藝，身兼作家、漫畫家、評論家及美食專家，創作評論開歷史先河，直指問題核心，引起社會關注，且宣揚台灣文化，政治社會議題會寫會說，震撼人心，還畫了台灣、台南歷史建築及美食，他代表台灣人民及台南市民說聲「多謝」（台語）。

賴總統說，「魚夫關心的台灣，我們會團結守護，也會持續深化民主，不會因任何挑戰而改變，並宣揚台灣文化」。賴總統表示，魚夫留下創作及評論都是台灣無價資產，祝魚夫在西方極樂世界逍遙自在。（編輯：郭諭儒）1140111

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