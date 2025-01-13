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韓國瑜1/20抵華府慶賀川普就職 僑界設宴歡迎

2025/1/13 15:30（1/13 15:47 更新）
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美國總統當選人川普在美東時間20日就職，就職典禮將於國會山莊西側露台及廣場舉行。圖攝於113年12月29日 中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月13日
美國總統當選人川普在美東時間20日就職，就職典禮將於國會山莊西側露台及廣場舉行。圖攝於113年12月29日 中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月13日
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（中央社記者石秀娟華盛頓13日專電）美國總統當選人川普在美東時間20日將就職，台灣將由立法院長韓國瑜率跨黨派立委組成的代表團致賀，僑界已安排19日（台北時間20日）宴請訪團，預估約有400人參加。駐美代表處也將在雙橡園宴請訪團。

韓國瑜與跨黨派立委慶賀團預計18日從台灣出發，直飛紐約後再搭火車至華府。僑界在美東時間19日下午將到火車站迎接，晚間則舉行僑宴，有400多人報名。

慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

這將是第60屆美國總統就職典禮，典禮主題是「恆久民主、憲法承諾」（Our Enduring Democracy: A Constitutional Promise）。

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美國總統拜登（Joe Biden）2021年就職時，當時駐美代表蕭美琴獲得主辦單位「國會正副總統就職典禮聯合委員會」的邀請，以外交使節團的身分出席，創下首例。過去台灣慶賀團都是以美國國會議員提供的入場券出席。

川普2017年就職時，台灣由前行政院長游錫堃率團慶賀，團員除立委、游錫堃夫人、還有當時的台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源。（編輯：高照芬）1140113

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