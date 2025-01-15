呂坤修將升任陸軍司令 總統核定晉任陸軍二級上將

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（中央社記者賴于榛台北15日電）國防部軍備副部長徐衍璞16日退伍，總統賴清德今天頒授徐衍璞一等寶鼎勳章，表彰其推動國防自主、軍備事務發展等貢獻，而陸軍司令鍾樹明上將將接任副部長，獲頒二等雲麾勳章；即將升任陸軍司令的陸軍中將呂坤修，總統也核定其自明天起，晉任陸軍二級上將。

徐衍璞將於1月16日退伍，牽動高階將領異動。軍方人士昨天表示，副部長一職將由陸軍司令鍾樹明上將接任；陸軍司令一職，則由陸軍副司令呂坤修中將升任，並晉任為二級上將，調任案預計16日生效。

賴總統今天主持「中華民國114年1月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮」，典禮中宣布核定陸軍中將呂坤修晉任陸軍二級上將，並自16日生效，同時也宣布，依陸海空軍勳賞條例頒授徐衍璞一等寶鼎勳章、鍾樹明二等雲麾勳章。

賴總統致詞時指出，徐衍璞軍旅生涯40多年，無論在建軍備戰發展、國防事務創新，都展現非凡的領導才能與遠見，擔任副部長期間，更是積極推動軍備升級、國防科技創新、參與兵役制度改革、戰略轉型，強化台北軍事交流，因此他要代表國家頒授一等寶鼎勳章，表彰其卓越貢獻。

賴總統說，鍾樹明上將擔任陸軍司令期間，戮力於陸軍建軍規劃，從部隊演訓到後勤整備，都能用前瞻眼光、宏觀視野帶領部隊持續精進、革新，因此他要代表國家頒授二等雲麾勳章，感謝鍾樹明上將的付出，讓國軍戰力持續提升。

他也恭喜呂坤修上將晉任，並表示呂坤修擔任副司令期間，襄助司令推動各項兵力規劃，落實部隊訓練、積極努力，期盼未來能繼續為國軍以及國家安全貢獻心力。

賴總統也感謝家屬多年來的體諒與支持，讓將軍能在保衛國家的工作上，全心全力付出。

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呂坤修為陸軍官校77年班、國防大學戰爭學院94年班，於去年8月由陸軍第八軍團指揮部指揮官升任為陸軍副司令，時隔不到5個月再升任陸軍司令，為77年班中首名升任上將，也曾任陸軍333機步旅旅長、澎防部指揮官、總統府侍衛長，歷練完整。

鍾樹明為陸軍官校75年班、戰院92年班，曾任作戰及計畫參謀次長室次長、憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛長、陸軍第六軍團指揮官等職務。（編輯：蘇龍麒）1140115

呂坤修 呂坤修升任陸軍司令 鍾樹明調任國防部副部長