韓國瑜率團慶賀川普就職 賴總統16日接見代表團

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北15日電）總統府今天說，第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮，由立法院長韓國瑜擔任團長；代表團訂於18日啟程，總統賴清德明天上午將接見慶賀團。

總統府今天表示，中華民國與美國之友誼深厚，雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示台灣政府與人民對雙方緊密友好關係之重視，同時回應113年美方派遣慶賀團來台祝賀總統賴清德520就職之善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮。

總統府說，代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。代表團訂於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及台灣與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。

總統府表示，台美關係源遠流長，雙方關係近年有大幅進展，政府特別對美國總統當選人川普就職表達恭賀之意，未來將在既有之良好互信與互動基礎上，繼續強化台美關係。

另外，總統府說，明天上午9時30分賴總統將接見慶賀團，賴總統與韓國瑜分別致詞，總統致贈韓國瑜紀念品並合影之後就閉門會談。

郭昱晴表示，此行出訪，團長是韓國瑜，成員是不分黨派立委，在總統府釋出善意之下，對於明天會面樂觀看待，也期望在野黨能夠收到總統遞出橄欖枝的善意訊息，尤其出訪在即，對外更要表達團結合作氛圍，因為「出去就是打團體戰」，任何放話都無益於此行訪問，只是滅自己威風。

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郭昱晴說，雖然立法院紛爭不斷，但台灣已是世界的台灣、是亞洲民主國家的燈塔，此刻更要訴諸超然於黨派之外的團結一致，確實地向美方傳達「台灣願意跟民主國家站在一起」，以抵禦威權國家的立場。

陳冠廷表示，朝野歷經憲訴法、財劃法等修法過程的衝突，立院氣氛緊張，賴總統邀請訪團成員入府，其中包含韓國瑜以及朝野三黨立委，等於總統直接與國會對話，「這是一個很好的對話的開始」，對內象徵朝野展開友善對話，對外展現團結一致態度，肯定此次會晤用心良苦，相信是能化解朝野僵局的契機。（編輯：翟思嘉）1140115