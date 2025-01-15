出席邱議瑩新書發表會 蕭副總統讚生命的溫暖戰士

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（中央社記者陳俊華台北15日電）副總統蕭美琴今天出席民進黨立委邱議瑩的新書發表會時說，她們一起在政壇成長、有起有落，邱議瑩罹癌期間也化為分身幫忙掃街；邱議瑩以專業催生再生醫療法，稱她為「生命的溫暖戰士」也不為過。

邱議瑩今天舉行「生命的溫暖戰歌」新書分享會，邀蕭副總統、前副總統陳建仁、前行政院長蘇貞昌、行政院政務委員陳時中、中央通訊社董事長李永得、前經濟部長王美花、前衛福部長薛瑞元等人出席，另有民進黨立委蔡其昌等十多位立委到場聲援。

蕭副總統致詞時表示，很高興能見證這本書再版，在再生醫療法通過後有新的分享；她和邱議瑩交情不是一篇演講稿可以交代，她們同年紀、同時進到立法院，當年民進黨團排座位是依年齡與資歷，最資淺、新任的她跟邱議瑩及前民進黨立委謝欣霓坐在最後一排。

蕭副總統說，她和邱議瑩在政壇成長、有起有落，經歷人生高峰、低潮，也分別落選過、在不同艱困選區經營，再回到立法院攜手奮戰；邱議瑩發現罹癌時，已即將選舉，且才新婚不久，剛到高雄美濃、旗山經營，她化為邱議瑩分身，背著「邱議瑩背帶」跟李永得一起掃街，「還好有跟太太報備」。

蕭副總統指出，今天最重要的意義是要慶賀、分享邱議瑩抗癌勝利，從邱議瑩的個性可以看到很多不同面向，非常有正義感、熱血、有戰鬥力，但也很溫柔，不只對李永得撒嬌時溫柔，對好朋友、支持者也很體貼。

蕭副總統說，邱議瑩在專業上付出努力，任何涉及醫療法案有許多利害相關者，包括醫療體系、病友、產業等面向，要整合不同意見，加上國際技術不斷進步，許多病友在尋求另一條生存的希望，邱議瑩特別理解罹癌的無助、徬徨，透過專業要給大家生命的機會。

蕭副總統表示，稱邱議瑩為「生命的溫暖戰士」也不為過，以專業來催生台灣的再生醫療法，身為好朋友與有榮焉；兩人共同關心台灣未來發展，即便有挫折、低谷、無助徬徨，總有再站起來向前走的力量，就是這本書要給大家的啟發。

陳建仁指出，2020年他卸任副總統回中研院，邱議瑩曾找他盼能推動再生醫療法，在他副總統任內醫界就很努力推動，但大家有不同意見，協調溝通相當困難；後來當行政院長更責無旁貸，本來想說衛福部送來草案、行政院就趕快通過，去年5月20日卸任前就能算是畢業成績單。

陳建仁開玩笑地說，「結果沒有，我很失望」，直到6月4日才通過；再生醫療法推動過程，邱議瑩扮演重要角色，站在病人、醫師、立法者、業界立場全面溝通，立法後讓民眾罹癌能得到更好照顧，總統賴清德也推動希望台灣癌症死亡率下降，有好的醫療後存活率會越高、死亡率就能下降，成為東亞典範。

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蘇貞昌說，很多人看邱議瑩是立委、漂亮寶貝，他看邱議瑩是站在門口拉著裙子、擦著鼻涕的8歲小女孩；許多人看到邱議瑩立法院裡大展神威、光鮮亮麗，不知道到邱議瑩曾在手術後還挨家挨戶拜票，才能進入國會。

蘇貞昌表示，許多人碰到癌症只有徬徨，但邱議瑩卻勇敢面對，並把一切化為再生醫療法，讓所有需要照顧的病患，在法案通過後能得到照顧、讓台灣醫療向上提升；邱議瑩在逆境中、最孤單絕望的時候，想的不是自己，而是勇敢地扭轉逆境，成為更好的環境。（編輯：蘇龍麒）1140115

民進黨立委邱議瑩「生命的溫暖戰歌」新書發表會15日下午在台大醫院國際會議中心舉行，邱議瑩丈夫、中央通訊社董事長李永得（右）出席，親自獻花給邱議瑩（左）。中央社記者王飛華攝 114年1月15日

民進黨立委邱議瑩（左8）15日在台北出席新書「生命的溫暖戰歌」分享會，副總統蕭美琴（右8）及多名立委都到場祝賀支持，開心合影留念。中央社記者王飛華攝 114年1月15日

副總統蕭美琴（右）15日下午在台大醫院國際會議中心出席民進黨立委邱議瑩「生命的溫暖戰歌」新書發表會，與邱議瑩擁抱。中央社記者王飛華攝 114年1月15日