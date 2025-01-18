台東罷免立委連署啟動 黃建賓：尊重、順其自然

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東罷免國民黨立委黃建賓行動啟動，下午在台東市區3場快閃街頭連署，罷免團體有信心輕鬆通過第1階段連署。黃建賓表示，尊重罷免行動，繼續把工作做好順其自然。

台東罷免黃建賓團體，過去都是在群組醞釀、討論，繼日前成立臉書粉絲專頁後，今天下午發起3場街頭快閃連署。

參與行動的黃姓民眾接受媒體聯訪表示，因受不了立法院現象，必須集合大家一起來罷免，為了國家站出來，也呼籲大家勇敢出來。

黃姓民眾表示，罷免的理由是，國民黨在立法院提出各種法案黃建賓都有簽名連署，「黃建賓就是舉手部隊」，不希望看到「傅崐萁們」在立法院只多1席立委就想侵犯行政權司法權，目無法紀，不想看到國家變成這種現象，因此罷免黃建賓也就是罷免國民黨立委傅崐萁、陳玉珍。

黃姓民眾表示，希望國民黨好好檢討，台東也有很多國民黨員，不希望看到國民黨拋棄反共的理想，一昧地傾中，國民黨快變成統促黨，這是台東人不願意看到的。

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罷免團體志工表示，目前分別在LINE和臉書成立「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」群組和粉絲專頁，目前已超過600人加入，第1階段需達1154份，但目標設定1500份，只要每人拉2票，很容易過關。

黃建賓接受媒體電話聯訪表示，罷免是人民的權利，至於理由是什麼、動機是什麼，這樣子是否就是所謂的公平正義，民眾自會有判斷，因此他表示尊重。是否對自己有信心，黃建賓表示，就繼續把工作做好，該做的做好，剩下的就順其自然。（編輯：郭諭儒）1140118