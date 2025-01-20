全日本台灣連合會新年會 僑胞憂國會亂象

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）由20多個日本台僑團體組成的「全日本台灣連合會」（簡稱全台連）昨晚在東京舉辦新年會，會長、國策顧問趙中正致詞時表示，看到台灣國會亂象，讓旅居日本的台僑備感憂心。

全台連新年會昨晚在東京上野的精養軒盛大舉辦，邀請首位日本籍的行政院政務顧問野崎孝男，以台日交流為題發表專題演講。

駐日代表李逸洋、前駐日代表許世楷、前國策顧問金美齡、日本前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世、新北市議員山田摩衣等人到場致詞。總統賴清德、行政院長卓榮泰、僑委會委員長徐佳青以錄影致詞祝賀。

趙中正在致詞時指出，目前台灣立法院朝小野大，在野黨要凍結國防關鍵的潛艦國造預算、要廢止之前蔡政府時代推動的年金改革、要提高人民罷免的門檻，讓人民難以行使罷免權等，讓旅居日本的台僑備感憂心。

他表示，台灣位於第一島鏈要衝，一定要扮演好維護區域和平穩定的嚇阻要角才行。明天（台灣時間21日凌晨）美國川普政府再度上路，世界將迎接新局，進入大變革時代。

趙中正說：「在歷史的轉換期，台灣人民要思考為了世界和平應做什麼？為了守護自由與民主，應認清世界的趨勢，選擇正確的政治制度」。

岸信千世致詞時表示，台灣立法院目前是朝小野大的情況，日本國會也類似，他認為，為了讓人民安居樂業，國會應該發揮正常的功能。

現年33歲的岸信千世於前年眾議院選舉時，接下父親、也是前防衛大臣岸信夫的棒子。

岸信千世致進一步表示，當選眾議員後，他立刻加入日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」，現在負責地方交流事務，希望整合日本各縣與台灣各縣市的交流合作，深化台日關係。

李逸洋致詞時首先指出，台日兩國在經濟、半導體、貿易、觀光、文化、民間團體、國會議員、地方之間等多方面的交流都達到史上最高境界。

李逸洋表示，美國拜登政府13日發布人工智慧（AI）相關出口管制措施，進一步加嚴對AI晶片、模型參數等出口管制。此外，對美國18個主要盟友和合作夥伴，晶片出口不受限制，台灣為其中之一。這顯示台、日、美是在經濟及戰略的安全保障上最重要夥伴。

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他還指出，「未來30年，半導體和AI技術將引導全球，9成最先進晶片和AI伺服器由台灣製造，美國不管是拜登政府或川普政府都禁止技術流向中國，因為掌握半導體和AI的國家將是世界強國。台灣未曾隸屬於中國，台灣可直接民選總統、有自己的政府和軍隊，已是世界無法漠視、強力的主權獨立國家」。

全日本賴清德後援會也是這場台僑新年會的主辦單位，在日台灣青年賴清德應援團成員上台拿出「告訴世界台灣尚勇」的文字牌，並推派代表發表對國內政局的看法，也在「2024世界棒球12強賽」台灣應援曲中大跳應援舞「台灣尚勇」。（編輯：韋樞）1140120

日本前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世出席在日台僑團體「全日本台灣連合會」新年會致詞時表示，台灣立法院目前朝小野大，日本國會也類似，為了讓人民安居樂業，國會應發揮正常功能。中央社記者楊明珠東京攝 114年1月20日

在日的台僑團體「全日本台灣連合會」與全日本賴清德後援會19日在東京辦新年會。全台連會長趙中正表示，「台灣位於第一島鏈要衝，一定要扮演好維護區域和平穩定的嚇阻力的要角才行」。中央社記者楊明珠東京攝 114年1月20日