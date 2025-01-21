川普就職台灣慶賀團觀禮 卓榮泰：在野白天刪預算晚上來稱讚

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北21日電）美國總統川普就職，台灣慶賀團長、立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈解放廳觀禮。行政院長卓榮泰表示，在野黨白天刪外交預算，晚上則稱讚外交團隊，「心中不會不安嗎？」

行政院主計總處去年編具「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，日前已遭統刪900餘億元，立法院預計今天下午繼續處理總預算案三讀，估計整體減列金額約在2000億元到2100億元間。

卓榮泰今天3度為捍衛總預算，率領行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、勞動部長洪申翰、文化部長李遠、國防部副部長柏鴻輝、外交部次長吳志中等部會代表舉行記者會。

卓榮泰說，在野黨應詳細指明預算編列不合理之處，而非報復性刪除預算，影響健康台灣、均衡台灣、團結台灣等政策，造成遺憾。

談到外交國防預算遭凍刪，卓榮泰表示，國防經費遭凍結，將導致台灣國防能力、責任與決心遭國際受質疑；而在台灣外交空間遭中國打壓之際，外交業務費卻遭凍結50%，得等立委開會同意才能動支，恐導致外交空窗期。

他也說，川普就職，韓國瑜與俞大㵢等人昨天進入國會大廈解放廳觀禮，在野黨立委為此大力稱讚外交部，但在野黨立委白天刪預算，晚上來稱讚，「（刪預算）心中不會不安嗎？」，透過這種不合理的刪凍方式與比例，用立法力量高度影響行政作業，這非國家之福。

卓榮泰說，此次還有數發部預算遭凍刪，恐影響打詐、數位服務、數位創新、數位轉型；交通部國際機場預算也遭刪減，將衝擊桃機第三航廈工程等。

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他也提到，立法院會昨天處理總預算案時，有審查程序混亂、提案單塗改、刪減超出預算數、表決後撤案等問題，且目前為止，總預算的實際凍刪比例與總數都還混亂，沒有詳細數字，政院未來將持續核算，看是否還能有轉圜餘地，也期待產業界持續發生影響力，否則中小企業多元振興方案也將難以執行。

卓榮泰呼籲，盼在野黨團以蒼生為念、改弦更張，別讓基層公務員心灰意冷，也讓民眾好好過年。（編輯：楊凱翔）1140121