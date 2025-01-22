加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中俄伊朗北韓結成「邪惡聯盟」川普外交新挑戰
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

客家團體不滿預算遭凍擬發起罷免 藍委：勿被帶風向

2025/1/22 19:08（1/22 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣客社社長陳彩仁（前排左2）與多個客家團體代表22日在立法院舉行記者會，呼籲客家鄉親站出來，罷免刪除、凍結客委會預算的立委。中央社記者郭日曉攝 114年1月22日
台灣客社社長陳彩仁（前排左2）與多個客家團體代表22日在立法院舉行記者會，呼籲客家鄉親站出來，罷免刪除、凍結客委會預算的立委。中央社記者郭日曉攝 114年1月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、王承中台北22日電）北部客家護台大聯盟今天質疑，藍白立委不講理由，聯手將客委會預算凍結逾5億元，是推動「文化刨根」；為表達客家人的不滿，將發起罷免國民黨團總召傅崐萁、桃竹苗選出的客家立委。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，客委會的預算共43億元，最後僅減列300萬元，凍結跟減列是不同概念，綠營及側翼團體對外宣傳把預算凍結視為刪減，根本就是造謠。過去民進黨在野時，也會提案凍結預算，只要行政機關把事情做好，立法院自然就會解凍預算，呼籲客家人不要相信綠營網軍、側翼在帶風向。

北部客家護台大聯盟、台灣客社、台灣客家聯盟、新北市客家社團理事長協會等團體下午舉行「罷免爛委，捍衛客家，客家人站出來」記者會。

北部客家護台大聯盟透過聯合聲明表示，立法院在藍白兩黨立委主導下，將客家委員會預算凍結逾新台幣5億元，占年度預算超過11.5%，雙北及桃竹苗地區選出的客家立委竟支持「不講理由」刪減預算，是全力推動「文化刨根」，要將台灣客家文化斷根。客家人一定要站出來，罷免這些刪減、凍結客委會預算的客家立委。

google news透過 Google News追蹤中央社

新北市客家社團理事長協會前主席彭莉惠表示，要罷免的特別是客家籍立委，國民黨立委傅崐萁、徐欣瑩、林思銘都是客家立委，平常選舉都標榜客家，「為什麼要砍我們一刀，對客家人來說是非常大的羞辱」。

出席記者會的民進黨立委范雲表示，如果相關預算在5月來不及解凍，甚至藍白不同意解凍的話，可能導致客家認證停辦，也可能影響中小學客家藝文競賽停辦，還有3300萬的語言發展預算也遭凍結。（編輯：翟思嘉）1140122

林思銘
卓榮泰籲在野放下預算大刀 國民黨：為民把關適度調整農業部業務費恐遭砍 藍：老農津貼預算一毛未刪
傅崐萁
總預算刪減2075億創新高 傅崐萁：守護人民荷包台東罷免立委連署啟動 黃建賓：尊重、順其自然
國民黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍營青年提罷免北市綠委 目標年前第一階段達標
106
更多編輯台推薦新聞：