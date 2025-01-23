藍報案指總預算訊息違法 卓榮泰：據理力爭歡迎提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、賴于榛台北23日電）國民黨立法院黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，今天代表黨團前往中正一分局報案，指行政院相關部會發布總預算訊息與事實不符，造成很多民眾誤解，疑涉嫌違反社會秩序維護法第63條，散布謠言，足以影響公共安寧。

對於國民黨團報警，行政院長卓榮泰在政院記者會回覆提問時表示，部會業務費被大量刪除是事實，包含水電費、油料費、設備費都受影響，未來難道是給車不給油、開門不給水電、電腦軟體不能更新，甚至聯合服務中心連開門都不能開門，「那些去告發的委員知道自己做了什麼事情嗎？」

卓榮泰說，在野黨立委用過去6倍的刪減數，無差別刪減且集中特定部會與項目，部會當然會據理力爭，也歡迎在野黨提告，讓行政部門更有機會與時間充分說明，不過一直把國家耗在不安定的風險之中，也非國家之福。

林思銘、王鴻薇今天進入中正一分局前，先接受在現場守候的媒體聯訪。

林思銘說，國民黨團也會針對幾家媒體未經查證，跟著散播抹黑在野黨的假訊息，一併提告。

王鴻薇表示，行政部門和媒體負有相當的社會責任。行政部門本來就不應該釋放假訊息，而媒體若知道是假訊息時應該立刻更正，或把假新聞立刻下架才對，可是部分媒體都不下架。

接受媒體聯訪時，王鴻薇質疑行政院相關部會發布總預算訊息與事實不符。她指出，譬如在預算審查過程，農業部說老農津貼受到影響，可能難以發放。另外，財政部說統一發票獎金被刪掉了，造成民眾緊張是不是不能兌獎了。其他錯誤的假訊息，譬如還有說以後運動界的人士都不能出國、把學前教育經費刪光了、換發新的護照會缺、刪預算就不能查詢公車到站時間等等，多不勝數。

王鴻薇說，身為政府應該維護社會秩序，身為政府應該安定社會，她質疑各部會鬥爭在野黨，政府當家鬧事。

至於部分媒體也被國民黨團質疑未經查證跟著散播抹黑在野黨的假訊息，王鴻薇說，媒體負有相當的社會責任，媒體若知道是假訊息時應該立刻更正，或把假新聞立刻下架才對，可是部分媒體都不下架。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王鴻薇指出，譬如立法院刪除體育署出國旅費15%，整個科目新台幣70萬元，竟然可以被說是刪掉11億元，結果部分媒體一直持續做新聞，相關假新聞沒有下架，「體育署更可惡從來不出面澄清 」。

王鴻薇表示，今天國民黨團提出告發，主要是要給政府部門一個提醒，不可以讓假訊息造成社會不安。（編輯：翟思嘉）1140123