外交部預算遭刪減凍結 林佳龍憂台灣在世界舞台消音

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部業務費被凍結50%、媒宣費遭全數刪除，以及旅費被刪15%。外交部長林佳龍今天於社群媒體表示，這像台灣在世界舞台被消音，且被綁住雙手無法邀請挺台友人來訪，更是自廢雙腳，將自己困在原地，難以穩步走向世界。

立法院院會21日完成114年度中央政府總預算案三讀，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，其中，外交部業務費凍結50%、媒宣費全數刪除，以及旅費刪減15%。

外交部長林佳龍上午於臉書發文提到，台灣的國際處境特殊且充滿挑戰，加上中國日益加劇的文攻武嚇行徑，台灣更應團結一致，為自己發聲。很遺憾，外交部媒宣費全數遭刪除，這就像站在國際舞台卻被封住嘴巴，無法向世界發聲，台灣將逐漸被世界遺忘，而中國對台的謬論則將在國際間不斷放大。

林佳龍強調，面對威權勢力的打壓，應珍惜願意和台灣交朋友的國家。很遺憾，外交部的業務費遭凍結50%，這如同當別人鼓起勇氣伸出手時，綁著自己的雙手，無法邀請友邦與理念相近國家與友人來訪，向世界展現台灣的美好與良善。

林佳龍認為，台灣的外交人員無懼挑戰，努力在國際場合捍衛國家主權，積極拓展國際合作機會。很遺憾，外交部旅費遭刪減15%，猶如自廢雙腳，將自己困在原地，未來又該如何自信穩步地走向世界。

林佳龍表示，這些都將重創台灣的國際形象與外交推展。

美國總統川普（Donald Trump）20日宣誓就職，慶賀團團長、立法院長韓國瑜、駐美代表俞大㵢進入會場觀禮，訪美期間並與各國政界人士交流。

對此，林佳龍指出，外交人員在天寒地凍中，費盡心思想方設法、不分日夜奔走，確保慶賀團與各國受邀貴賓同場交流，這份努力獲得立委們不分朝野，公開的肯定，也彰顯台灣外交團隊多年來，與各國維繫友好關係的成果，讓外交人員深感鼓舞，而今年度預算在立法院的刪減與凍結下，讓外交工作面臨巧婦難為無米之炊的困境。

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林佳龍重申，外交是台灣的共同戰線，而外交人員經過特考及受訓後，分派至全球111個館處，為國家站在第一線打仗，維護國家尊嚴與立場，國內應提供足夠的資源與後勤，實在不樂見有人在背後偷放冷箭，自我設限。

林佳龍強調，台灣要站穩國際舞台，唯有不分黨派團結一致，才能繼續向世界發聲，自信走向世界。（編輯：張若瑤）1140124