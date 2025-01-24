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駁超級大總統說 民進黨：總統本於憲政職責捍衛體制

2025/1/24 14:45
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（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨發言人韓瑩今天表示，總統賴清德本於職責公布憲訴法修正條文，批示內容則是總統本於憲政職責，努力維護國家憲政體制，以守護憲法秩序、保障人民的基本權利，這正是總統的高度，請在野黨兩位主席好好閱讀中文內容。

總統賴清德昨天公布「憲法訴訟法」修正條文，國民黨主席朱立倫及民眾黨代理主席黃國昌反指干預司法及超級大總統。

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韓瑩今天下午表示，黃國昌屢次與國民黨立法院黨團總召傅崐萁在國會沆瀣一氣，修法自我擴權，以立法權干預行政權、司法權，已有被憲法法庭判決違憲的打臉紀錄。如今修惡憲訴法、號召群眾上街詆毀司法，意圖恐嚇司法；甚至在立法院審議總預算時，針對多個司法機構，提出報復式的預算刪凍案，才是真正干預司法。

韓瑩也反駁黃國昌的「超級大總統」一說，她表示，這段日子以來，在藍白掌控的國會，屢屢運用多數暴力惡修法律、惡刪預算，阻礙政府順利運作，何來「超級大總統」之說，反觀黃國昌現在集黨主席與黨團總召權力於一身，除了打臉自己過往加入民眾黨不參與黨務的承諾，反而進一步獨攬民眾黨一切權力，才是名符其實的「超級大主席」。（編輯：蘇志宗）1140124

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