政院地方補助凍5成 陳其邁：立院懲罰到地方

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）行政院昨天表示因總預算案遭減列，地方補助不涉弱勢福利先凍結50％，高雄市長陳其邁今天表示，立法院不僅懲罰中央也懲罰到地方，希望立法院能跟行政院再尋求補救之道。

中央政府總預算遭砍，行政院長卓榮泰昨天表示，因應總預算案遭大幅減列，因此決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50％。

陳其邁今天在大寮大發開封宮包公廟發放小紅包，接受媒體聯訪表示，立法院不僅懲罰中央，也懲罰到地方，真的是非常不好，希望立法院立委能夠利用過年時再好好思考，跟行政院尋求補救之道。

他提到，在前一次立法院修法財政收支劃分法時，高雄增加比例可說是最低，都沒有考慮到地方不同的特殊性，包括高雄污染或是土地面積、人口結構等各項因素，「大筆一揮，高雄可說是受傷慘重」。

陳其邁進一步表示，這次又加上刪減中央政府預算造成雙重影響，一般補助跟計畫型補助都大受影響，真的令人非常擔心，高雄重大交通建設，譬如捷運黃線、紅線等，都非常仰賴中央支持，如果補助款減少，擔心重大建設也會受到影響、甚至停擺。

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陳其邁強調，立法院在修法或審查預算時，應該要多了解地方需求，尤其是南部交通建設正在起步，這樣大筆一揮真的是讓人家欲哭無淚，整個過年心情都非常不好，憂心忡忡。

陳其邁期盼，行政院跟立法院在預算或者是相關法案修法，能拋棄政黨對立，好好福國利民，站在民眾利益著想，否則這一次中央預算受到影響，連帶影響地方預算。（編輯：郭諭儒）1140124