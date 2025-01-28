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卓榮泰團圓飯必吃花生豬腳 鄭麗君最愛火鍋

2025/1/28 11:19
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（中央社記者賴于榛台北28日電）農曆春節是吃團圓飯的日子，行政院長卓榮泰最愛花生豬腳，除期盼好事發生，也盼家中長輩添福添壽；行政院副院長鄭麗君則愛火鍋、一鍋到底，同時讓孩子參與備料、多吃青菜。行政院秘書長龔明鑫餐桌一定要有佛跳牆，且不能少了鵪鶉蛋。

過年團圓飯，民眾都有自家必吃菜色，卓榮泰透露，家中年菜都會有一道「花生豬腳」，主要是新的一年祈求「好事發生」，也希望長輩吃到這道美食，能夠添福添壽，諸事吉祥。

卓榮泰笑說，其實平時被限制不能多吃豬腳，只有過年可以多嚐幾口，但他最愛的還是豬腳旁邊的花生，家人都知道他愛吃燉得入味、鬆鬆綿綿的花生，所以會特地多放一些，這也是他難得的「放肆」時刻。

身為環保素食者的鄭麗君則說，家中年菜葷素都有，但最關鍵則是火鍋。她表示，火鍋可以想吃什麼料就放什麼料，所有願望一次滿足，家中通常會準備一鍋素火鍋，一鍋葷食火鍋，這樣家人也能涮肉吃，素鍋則一定會有她最愛吃的凍豆腐、櫛瓜；口味部分，有時候是清爽的番茄鍋，想要口味偏酸辣，就會加點泡菜煮成泡菜鍋。

吃火鍋也意外顯露鄭麗君的育兒方式，她說，跟家人一起吃火鍋是件幸福的事，不僅菜色簡單好處理，且能引導孩子參與備料過程，幫忙洗菜、切菜，孩子還因此願意吃更多的青菜，一舉數得。

鄭麗君也說，孩子漸漸長大，每一年除夕會擔負起貼春聯工作，她與丈夫則是輪流指引孩子貼春聯的位置，「高一點、低一點」，但實際上，最後還是孩子自己決定要貼在哪裡。

除此之外，鄭麗君說，孩子近年來很熱衷過年時表演「變魔術」，但嚴格來說不是飯後餘興節目，因為早在用餐前，孩子就會迫不及待地邀請大家入座欣賞。

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龔明鑫過年時愛吃配料豐富的佛跳牆，他還說，絕對不能少了鵪鶉蛋。

身為嘉義女婿的龔明鑫說，過年期間最重要的是與母親及兄弟姊妹聚餐，接著陪太太回娘家、在嘉義走春，也會到嘉義城隍廟拜拜，祈求平安。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140128

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