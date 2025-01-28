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賴總統料理寵物年菜 為家中毛小孩年夜飯加菜

2025/1/28 12:04（1/28 12:31 更新）
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（中央社記者溫貴香台北28日電）農曆春節前夕，總統賴清德邀請「台灣攜旺浪犬教育協會」創辦人方思懿，一起料理寵物年菜「黃金旺旺金元寶」，為家中毛小孩的年夜飯加菜，共同迎接農曆新年。

農曆春節家家戶戶忙著辦年貨，家有毛孩子也要吃年菜。賴總統日前拜師學藝，向擁有國際認證導盲犬訓練師的「台灣攜旺浪犬教育協會」創辦人蘇庭鋒、方思懿請益，全程緊盯製作步驟、熟記食譜，料理寵物年菜「黃金旺旺金元寶」。

賴總統穿上圍裙，將雞腿肉、鮭魚及紅蘿蔔、馬鈴薯、小松菜等時蔬放入攪拌機絞碎，接著將雞蛋打散；總統現場還秀了「單手打蛋」，在場人士直呼專業，總統笑說「我國中的時候會自己做番茄炒蛋」。

總統依照步驟，將雞蛋打散後，均勻倒入預熱的平底鍋，起鍋後以模具壓出數張圓形蛋皮，再取餡料放到蛋皮中央並對折壓緊。最後灑上毛豆、番茄丁作為裝飾，一起放入電鍋蒸熟，就完成營養好吃的「黃金旺旺金元寶」。

等待上菜期間，賴總統與4隻評審狗Choco、一路、明大及乖仔開心互動，最後端出成品，最終結果是賴總統與方思懿的料理，都受到4隻狗評審青睞、直接清盤。

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談及平時與家中毛孩子互動，賴總統說，平常會給斑斑、Murphy吃飼料搭配雞胸肉，主餐吃完後再給零食。Murphy個性膽小，和熱情活潑的斑斑形成鮮明對比，不過，兩隻毛小孩平常感情很好，生活方面也很守規矩，都是他親愛的家庭成員。

總統也不忘現場打包寵物年菜，帶回給家中兩隻毛孩子品嚐。不過，回到家中，面對容易緊張的Murphy，賴總統只好輕喚「這是要給你吃的喔」；至於活潑的斑斑，則是一口接一口馬上吃完，讓總統直笑說，「這樣就好了，吃太多了」。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140128

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總統賴清德（右）日前與攜旺cafe創辦人方思懿（左）一同製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月28日
總統賴清德（右）日前與攜旺cafe創辦人方思懿（左）一同製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月28日
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