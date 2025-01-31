半導體業搶消防設備專才 專家示警人才隱憂

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（中央社記者高華謙台北31日電）台積電向消防人才招手引發關注。專家分析，廠房與倉儲若出現火警常是新台幣數十億元損失，使企業日益重視消防設備設計與檢修，但隨著消防設備專業炙手可熱，人才缺口與斷層等問題逐漸顯現，導入數位化與AI工具是重中之重。

火災發生時，消防設備完備與否是第一時間減災、救命的關鍵，近年傳出「護國神山」台積電為讓新廠房通過消防安檢與符合安全需求，祭高薪召募相關專才。一名轉戰台積電的消防員告訴中央社記者，跳槽才知道，業界對人才需求「超乎想像」。

消防設備師（士）協會理事長、大葉大學消防安全學士學位學程兼任教授何岫璁向中央社記者表示，消防設備人員負責火災預防與風險評估，主責建物內消防設備的設計、監造、測試及檢修，其中又分為通過高考的消防設備師及普考的消防設備士。

何岫璁說，消防設備師從設計到檢修都能包辦，多數負責前端的設計與監造，例如規劃高層建築的自動撒水系統；消防設備士則專注測試與檢修，例如定期維護警報系統，使設備正常運作。

他指出，近年電動車鋰電池儲能、高架自動倉儲與太陽能板等大型廠房漸增，新形態火災隨之出現，而老舊建物的防火避難設施也亟待更新；加上全球ESG浪潮來襲，以及2023年消防設備人員法立法，清楚區分消防設備人員專業職責與業者的場所管理責任，業者為避免鉅額財損或法律責任，更積極委託消防設備人員管理。

何岫璁觀察，挖人挖最凶的是高科技產業與物流倉儲領域，像半導體封裝測試廠、電子商務（網購）大型倉儲較難投保火災險，更仰仗消防設備人才把關。

攤開考選部數據，近年消防設備人員報考人數增長。何岫璁分析，越來越多消防系畢業生應考，也有消防員轉戰民間單位，但目前僅約1400名消防設備師，人才補給跟不上業界缺口，少子化更雪上加霜。因此應推動消防工程資訊數位化轉型，並導入人工智慧（AI）技術，例如輸入建築參數就能以程式自動檢討法規與分析危險物品。

人才教育方面，他表示，相較專攻培養公務員的中央警察大學和警察專科學校，全國僅大葉大學、吳鳳科大等私校有消防科系，若私校因少子化被迫退場將衝擊對消防安全工程基礎人才的培育，建議政府可針對僅私校才有的重要科系給予補助或協助。

何岫璁也說，擴大消防顧問公司服務量能很重要，建議可檢討消防設備人員在圖說審查等環節須親自到場的規定，參考建築師等技師作法，由團隊組織分工服務，專技人員負簽證責任，政府專注程序設計與查核，有利組織規模成長。

不過，消防設備師公會全國聯合會理事長嚴順福則認為，到場簽證負責、面對督導機關諮詢仍是專技人員的使命。

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嚴順福觀察，多數消防設備師會開公司執業，就他了解較大規模的消防公司約40多人，而大企業如台積電招募的消防專才仍算少數，因此目前執業人數與業務量並未失衡，不過公共安全是持續性議題，需求永遠都在、更會越來越多，產業也有必要導入數位化或AI工具提升效率。

嚴順福說，目前人才斷層問題浮現，尤其面對新型態火災，有些法律或規則已過時，專技人員須不斷精進、吸收新知，外出執業要跑多個場域也考驗體力，因此仍需要新血持續投入。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140131