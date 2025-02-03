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因應川普大談判時代 江啟臣：台灣要盤點籌碼因勢利導

2025/2/3 16:40
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（中央社記者王承中台北3日電）美國總統川普下令4日起對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅。立法院副院長江啟臣今天表示，過去因地緣政治風險，台灣產業已從「China+1」到「Taiwan+1」，面對川普2.0的關稅大刀是否開啟「USA+1」，台灣在大談判時代要盤點籌碼、因勢利導，換取最大國家利益。

美國總統川普宣布4日起對墨西哥、加拿大與中國的進口商品徵收關稅，貿易戰2.0風雨欲來。根據經濟部統計，赴墨投資台商已超過300家，主要是電子製造服務（EMS）、機械、汽車零組件和紡織等廠商，其中包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等大廠。

立法院副院長江啟臣今天在臉書粉絲團發文指出，川普1日根據「國際緊急經濟權力法」宣布國家進入經濟緊急狀態，正式對加拿大、墨西哥進口商品加徵25%關稅，對中國大陸進口商品加徵10%關稅，並包含「報復性條款」，同時預告2月中旬將會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅。

江啟臣表示，加拿大、墨西哥都宣布將祭出報復性關稅反制，而中國大陸表示將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟並採取反制，等同宣告貿易戰正式開打，大談判時代降臨。

江啟臣指出，過去他曾說川普2.0時代是「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」。川普透過關稅要求加拿大、墨西哥與中國解決移民和毒品問題，但另一個更重要目的是要平衡巨額貿易逆差，這3國都是美國前3大貿易夥伴，而中國大陸、墨西哥分居對美逆差第1、2名，加拿大是逆差第9名，台灣排名第6，關稅制裁恐難避免。

江啟臣表示，川普揚言對晶片加徵關稅，但台積電在晶片製造有其優勢與難以取代的地位，美國各產業對台積電高度依賴，對台積電課徵高關稅不見得符合美國利益，但台灣半導體產業不是只有台積電，加徵關稅對象更可能不限於晶片。

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江啟臣指出，川普向來「醉翁之意不在酒」，畢竟關稅只是武器，交易才是真正目的，貿易逆差恐怕才是川普想要解決的問題，面對川普加徵關稅，加拿大、墨西哥與中國都表示將採取反制，而美國也將會依「報復條款」對反制國家再提高關稅稅率，關稅戰陷入惡性循環，恐將衝擊全球經濟。

江啟臣表示，過去因為地緣政治風險，台灣產業已從「China+1」到「Taiwan+1」，川普2.0的關稅大刀是否會開啟「USA+1」。面對未來4年的大談判時代，如何以「台灣優先」應對「美國優先」，除了要保持自身優勢，盤點籌碼，擬妥策略，更要能洞燭機先，因勢利導，才能在「give and take」的談判過程，換取最大的國家利益。（編輯：林克倫）1140203

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