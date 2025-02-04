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邱議瑩新書發表高雄場2/7舉行 分享生命韌性故事

2025/2/4 16:01（2/4 16:41 更新）
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民進黨立委邱議瑩7日下午將在高雄台鋁影城舉辦新書「生命的溫暖戰歌」發表會，希望能為更多病友帶來改變契機。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月4日
民進黨立委邱議瑩7日下午將在高雄台鋁影城舉辦新書「生命的溫暖戰歌」發表會，希望能為更多病友帶來改變契機。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）民進黨立委邱議瑩將於7日下午2時，在高雄台鋁影城舉辦新書「生命的溫暖戰歌」發表會，邀請高雄市長陳其邁等人參與，並開放一般民眾報名，與更多人分享這段關於生命韌性的故事。

邱議瑩將於7日下午2時在高雄台鋁影城舉辦新書「生命的溫暖戰歌」發表會，邀陳其邁及協力推動「再生醫療法」的專業醫師、台灣癌症基金會南部分會共同參與，並開放一般民眾報名。

「生命的溫暖戰歌」完整記錄邱議瑩從罹癌到康復的心路歷程，也展現她如何將這段特殊的生命經歷，轉化為推動「再生醫療法」的動力。

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邱議瑩今天透過新聞稿表示，人生的旅途上總有一些挑戰，會改變餘生風景。從生命的低谷到重新出發，這段經驗讓她更深刻體會到生命的韌性與價值，也讓她決心踏上推動「再生醫療法」的道路，希望能為更多病友帶來改變契機。

邱議瑩強調，新書不僅是她個人的生命故事，更凝聚了病友、醫師與研究者的共同努力。在抗癌過程中，儘管自身曾陷入低潮，但來自高雄朋友的溫暖，讓她有力量走出困境。因此，在高雄舉辦這場新書發表會，特別邀請病友團體與家屬，希望讓每一位來賓都能感受到生命的韌性與溫暖。（編輯：謝雅竹）1140204

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