遭質疑持有綠卡 李彥秀：沒綠卡也沒申請過

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（中央社記者王承中台北5日電）前民進黨立委高嘉瑜質疑國民黨立委李彥秀在美國購置豪宅及持有綠卡，李彥秀今天表示，她只有中華民國國籍，沒有綠卡，更沒有申請過綠卡。在美國的2筆房產均有申報，購屋、貸款皆有合法、明確金流。

媒體報導指出，高嘉瑜指李彥秀在美國加州購置豪宅，為節省稅金申請自住，質疑李彥秀是否持有綠卡。

李彥秀今天透過辦公室發布新聞稿指出，她再次重申，自1998年擔任公職以來，一直秉持誠信、公開、透明的原則，誠實申報每一筆海內外資產，從監察院的公開申報資料中，便可查悉Irvine及Wilshire等美國房產，也就是坊間所稱爾灣及富勒頓房地，絕非第2、第3間未申報房產。

李彥秀表示，申報過程或有單位換算等疏失，但都於知悉後第一時間向監察院公職人員財產申報處辦理更正。

李彥秀指出，她於2024年1月31日辭任議員，同年2月1日就任立委，擔任公職為連續行為，依法無須於就職後3個月內申報財產，僅須於2024年度間辦理年度申報，她也已於同年12月25日依法申報，所有資產或變動均忠實申報呈現。

李彥秀表示，她在2020年連任立委失利後，生了一場重病，經歷多場大手術，唯一放心不下的是未成年的女兒。因此在2021年，將美國所有房產，即財產申報資料所揭露的2筆位於加州房地，設立生前信託遺囑。信託範圍僅有2筆房產，絕非所謂「小金庫」。

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她說，台灣與美國都有嚴格洗錢防制規範，購屋、貸款皆有合法、明確金流。

針對高嘉瑜質疑持有綠卡，李彥秀表示，她鄭重聲明，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。她已於今天主動發函給立法院與國籍法主管機關，清查她是否擁有或曾擁有綠卡，及有無如美國等外國國籍。若確有違反國籍法規定，請有關機關迅速、嚴明依法處理。（編輯：蘇志宗）1140205