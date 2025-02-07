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反擊高嘉瑜在美房產指控 李彥秀委請律師提告

2025/2/7 14:02（2/7 14:13 更新）
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國民黨立委李彥秀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北7日電）前立委高嘉瑜近日緊咬國民黨立委李彥秀美國房產議題，李彥秀今天表示，高嘉瑜不斷用不實資料含沙射影，對她不實指控，讓她信譽受損，將委請律師向士林地檢署提出告訴，遏止投機行為，讓無良政客現形。

高嘉瑜近日指李彥秀在美國加州購置豪宅，為節省稅金申請自住，質疑李彥秀是否持有綠卡；並在5日透過臉書表示，有名53歲的Yen-Hsiu Lee，在1994年至2002年間，有買賣加州爾灣房地產紀錄，但李彥秀1999年至2002年公職人員財產申報都沒有相關紀錄，這個爾灣房產大亨李彥秀是不是台灣立委李彥秀。

李彥秀今天表示，高嘉瑜不斷用不實資料含沙射影，對她不實指控，搏版面、蹭聲量的政治操作，已經到極其惡意的程度，不僅造成其他無辜第三人的傷害，讓她信譽受損，更嚴重浪費社會資源。

李彥秀說，她隻身前往美國求學，經歷語言學校、社區大學，最後進入加州爾灣大學攻讀學位，借住親戚家、借住朋友家，四處租屋，這幾乎是所有留學生共同經歷的奮鬥過程，但高嘉瑜將借宿租屋的「居住地址」，抹黑影射為「買賣加州爾灣的房地產紀錄」。

李彥秀說，高嘉瑜稱她曾於2016年9月21日於爾灣購入第2間房產，但真相是該房產與她毫無關係，所有權人姓名也與她截然不同。除此之外，她財產申報上的「富勒頓房地」（金額單位誤植部分，已向監察院更正完成，僅是尚未上刊監察院公報），但高嘉瑜卻指控她未申報，是非常離譜的惡意爆料。

李彥秀指出，信託問題，更凸顯高嘉瑜的惡質抹黑手段，高嘉瑜指控她在美國兩間房子都是秘密金庫「家庭信託基金」，但她爾灣的房子是在2016年6月2日購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬，而信託的兩間房子，早在財產申報當中揭露，高嘉瑜是低級錯誤爆料。此外，高嘉瑜更造謠抹黑她持有美國綠卡，至今仍沒有澄清還她清白。

李彥秀強調，「顛倒黑白，惡意造謠，投機抹黑」的歪風絕不可取，她將在今天委請律師向士林地檢署提出告訴，遏止投機行為，讓無良政客現形，讓跳梁小丑的惡行得到法律制裁，讓台灣公共討論回到事實之上。

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高嘉瑜透過臉書回應，李彥秀根本沒公開過信託的相關資訊，從沒想讓任何人懂；甚至在公職財產申報也從未誠實申報這筆買房的海外信託，這不只是不想讓人懂，根本是不想讓人知道有這個海外信託的存在。

她質疑，要怎麼有這筆海外鉅資信託呢，是不是國內要先有億來億去的資金隱匿、沒做公職財產申報、讓任何人都看不見，接著想辦法把巨資搬到國外。目前看來這個隱匿的海外信託，關鍵問題是沒申報的不明財產和洗出巨額資金。（編輯：蘇志宗、林淑媛）1140207

#高嘉瑜
#李彥秀
#美國
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