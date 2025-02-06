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未申報美國房產 李彥秀：深感歉意坦然面對裁罰

2025/2/6 12:54（2/6 13:03 更新）
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國民黨立委李彥秀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）前民進黨立委高嘉瑜質疑，國民黨立委李彥秀有買賣美國加州爾灣房地產紀錄，但1999年到2002年的公職人員財產申報卻沒有申報紀錄。李彥秀今天說，26年前初入政壇對法規不清楚，她深感歉意，也坦然面對行政裁罰。

高嘉瑜昨天在臉書上表示，有名53歲的Yen-Hsiu Lee，在1994年至2002年間，有買賣加州爾灣房地產紀錄，但李彥秀1999年至2002年公職人員財產申報都沒有相關紀錄，這個爾灣房產大亨李彥秀是不是台灣立委李彥秀。

李彥秀今天發出聲明表示，1994年時，她在美國加州大學爾灣分校就讀，父親念及子女一個人在國外求學，每隔一段時間就必須租屋或是借宿，就必須換一個地方，因此出錢以她的名義在學校所在地的爾灣購屋。就讀研究所期間，父親突然中風，基於對港湖民眾的服務與承諾，她於1998年時返國參選，並當選台北市議員。

李彥秀說，26年前，她剛剛離開學校踏入政壇，對於財產申報法令瞭解不清楚，疏失未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，她深感歉意，也坦然面對行政裁罰。

李彥秀指出，高嘉瑜這幾天以切香腸、擠牙膏、含沙射影的爆料方式，就是典型的搏版面、蹭聲量的政治操作，深感遺憾。高嘉瑜將借宿租屋的「居住地址」，抹黑影射為「買賣加州爾灣的房地產紀錄」，這已經不僅是惡意，更到了為了抹黑，不擇手段的地步。

李彥秀表示，不僅如此，高嘉瑜稱曾於2016年9月21日於爾灣購入第2間房產，但真相是該房產與她毫無關係，所有權人姓名也與她截然不同。除此之外，她財產申報上的「富勒頓房地」，是金額單位誤植，已向監察院更正完成，僅是尚未上刊監察院公報，高嘉瑜都可以聲稱她未申報，顯然是非常離譜的烏龍爆料。

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李彥秀說，信託問題，更凸顯高嘉瑜的惡質抹黑手段。高嘉瑜指控她在美國兩間房子，都是由秘密金庫「家庭信託基金」購買。但她爾灣的房子是2016年6月2日購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬。而富勒頓房子，雖是2021年購置，但生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以不是以生前信託遺囑購買，簡直就是低級錯誤的爆料。

李彥秀表示，她坦然面對30年前的錯誤，並願意負起所有的責任，請問高嘉瑜，是否要為自己近日毫無章法的爆料鬧劇，向社會大眾公開說明或道歉。（編輯：蘇志宗、翟思嘉）1140206

#房地產
#高嘉瑜
#李彥秀
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