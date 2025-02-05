內政部：挹注台中195億 盼地方助降預算凍結影響

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（中央社記者高華謙台北5日電）內政部次長董建宏今天說，中央去年透過多項計畫挹注台中市政府經費達新台幣195億元，中央與地方須合作才能順利推動地方建設，請地方首長發揮影響力協助降低預算凍結影響，確保民生基礎建設及居住權益不受影響。

立法院會日前三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

「台中市北區進化北路（中清路至崇德路）道路、共桿建置及人行道改善工程」完工典禮今天舉行，包括董建宏、台中市長盧秀燕等人出席。

董建宏說，此工程總經費7200萬元，中央透過前瞻計畫補助台中市5904萬元、82%，優化台中市重要幹道進化北路改善工程，建置行人通行安全及無障礙空間，並增設庇護島、避車彎等，有效降低人車衝突。

董建宏指出，內政部持續推動「永續提升人行安全計畫」，積極協助台中市辦理多項道路建設，截至今年1月底止，核定台中市政府57案人行環境改善工程，總經費逾13.1億元，中央補助6.6億餘元。

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董建宏說，中央去年透過多項計畫挹注台中市政府經費達195億元，包括生活圈道路建設計畫74.98億元、提升道路品質計畫13.6億元、永續提升人行安全計畫13.1億元、城鎮風貌逾8000萬元、污水下水道建設11.24億餘元、雨水下水道建設1.7億餘元與再生水推動計畫12.96億元。

董建宏表示，此外，居住部分補助台中市政府73.27億元，其中直接興辦社會住宅9.62億元、社會住宅包租代管1.18億元及住宅補貼62.47億元；中央與地方必須共同合作，才能讓地方建設順利推動，也請地方首長發揮影響力協助降低預算凍結影響，確保民生基礎建設及民眾居住等權益不受影響。（編輯：林興盟）1140205