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吉爾吉斯總統會習喊一中 外交部：謬論扭曲台灣主權

2025/2/6 19:45
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（中央社記者楊堯茹台北6日電）吉爾吉斯總統賈帕洛夫5日與中國國家主席習近平會面，會後聲明重申一中原則。外交部今天駁斥該聲明為「謬論」，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

中國外交部發布新聞稿指出，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov，另譯：扎帕羅夫）4日至7日赴中國進行國事訪問，並於5日與中國國家主席習近平會談，會後雙方發表聯合聲明，提及吉方重申「恪守一中原則」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」，反對任何形式的台灣獨立等言論。

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對此，外交部晚間發布新聞稿，以「謬論」嚴正駁斥該聲明，並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣。中華民國台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權、法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部強調，台灣位居印太地區守護民主自由價值的戰略前線，台灣捍衛國家主權的立場堅定不變，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦中國的文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定，並促進全球的經濟安全與繁榮發展。（編輯：張均懋）1140206

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