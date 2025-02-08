拜訪「茶金」場景 谷立言讚瞭解台灣歷史重要媒介

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（中央社記者吳書緯台北8日電）美國在台協會處長谷立言今天表示，近期造訪新竹北埔「茶金」拍攝場景，公視「茶金」與「斯卡羅」等節目是了解台灣文化、社會，以及美國在台歷史角色的重要媒介，很高興國際串流平台有播出這些優質節目，讓更多全球觀眾欣賞。

谷立言（Raymond Greene）今天晚間透過美國在台協會（AIT）官方臉書發文指出，探索台灣是一段驚喜不斷的旅程，最近造訪北埔，很高興有機會親臨「茶金」的拍攝場景。AIT並貼出谷立言造訪姜阿新洋樓、金廣福公館、北埔忠恕堂等地的照片。

谷立言表示，公視的「茶金」與「斯卡羅」等節目是了解台灣文化、社會，以及美國在台歷史角色的重要媒介，很高興Netflix等國際串流平台也有播出這些優質節目，讓更多全球觀眾有緣欣賞。

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「茶金」為公視2021年所播出的電視劇，描述新竹北埔經營日光紅茶的仕紳於1949年國民政府遷台後接受美援，讓台灣茶金時代進入轉捩點，仕紳的獨生女在茶葉戰爭中，率領日光茶廠走向世界的故事。

「斯卡羅」同為公視2021年所播出的電視劇，取材自真實歷史，美國商船「羅妹號」（Rover）1867年在恆春半島南端琅𤩝地區發生船難，船員因誤闖排灣族領地遭馘首造成「羅妹號事件」，引發美國出兵攻打台灣，清廷亦派出5百大軍南下，各種外來勢力對在地原住民部落、馬卡道平埔聚落及移墾的閩、客庄人帶來衝突與震盪。（編輯：張均懋、林克倫）1140208