賴瑞隆新書發布會 陳建仁蘇貞昌到場支持

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（中央社記者王揚宇台北10日電）爭取民進黨提名參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今天舉行新書發布會，前副總統陳建仁、前行政院長蘇貞昌等人到場支持，同樣爭取高雄市長提名的立委邱議瑩也現身，提名之爭成為焦點。

曾任高雄市政府海洋局長、新聞局長的賴瑞隆，今天舉行「小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到」新書發布記者會，書中介紹他擔任高雄新聞局長時爭取黃色小鴨「首度登台」展出過程，也記錄當年爭取樂團「五月天」至世運主場館演唱等故事。

賴瑞隆表示，去年適逢黃色小鴨登台10週年並再度回歸高雄港，喚起不同世代對10年前黃色小鴨首次展出，至此開啟高雄巨型展演經濟的共同記憶，而在很多朋友的鼓勵下出版此書，希望向大家分享當初籌備過程不畏困難的故事。

賴瑞隆指出，新書版稅及收益將全數捐助弱勢孩童公益使用，希望各界共同用行動為弱勢孩童們注入更多溫暖，並藉由此書分享更多正能量的故事，一起共好，讓更多年輕世代能夠勇敢追夢。

陳建仁致詞時除說，如果每位立委都像賴瑞隆一樣，為地方打拚、國家發展盡心力，台灣會愈來愈進步，且賴瑞隆是很好的立委，問政過程中不會爆衝、協調上也做得很棒，未來也可能為國家做更多貢獻，他要給予祝福。

蘇貞昌致詞指出，賴瑞隆帶進黃色小鴨，讓高雄港除了重大運輸海港功能外有不同想像，使高雄的「萌經濟」開始有新的做法。

蘇貞昌除用書中的一句話期勉賴瑞隆，只要方向正確，腳步不停，有一天一定能達到目的地。他也說，賴瑞隆的目的地就在眼前，很快就能達到。

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這場新書發布記者會，除了賴瑞隆的父母親，以及陳建仁、蘇貞昌等人到場支持外，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、蘇巧慧、李昆澤、邱議瑩等人也與會。

由於高雄市長選舉提名競爭激烈，邱議瑩出席引發媒體關注。賴瑞隆說，兩人是好朋友，良性競爭，上次邱議瑩發表新書，他也送花致意。邱議瑩說，作為好朋友和立院同事，一起互相加油很正常。（編輯：翟思嘉）1140210