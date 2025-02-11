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顧立雄視導海軍左營基地 慰勉官兵戰訓辛勞

2025/2/11 20:55（2/11 21:06 更新）
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國防部長顧立雄（前左）11日視導海軍左營基地，頒贈團體獎金。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年2月11日
國防部長顧立雄（前左）11日視導海軍左營基地，頒贈團體獎金。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年2月11日
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（中央社記者吳書緯台北11日電）國防部長顧立雄今天赴海軍左營基地，視導駐軍戰備任務與整備實況，代表三軍統帥總統賴清德，慰勉官兵堅守崗位、捍衛海疆安全的付出與辛勞。

軍聞社今天報導指出，顧立雄上午先後前往海軍技術學校、海軍戰系工廠及海軍256戰隊等單位，聽取任務簡報；隨後亦親自登上潛艦，巡視艦艇各部門及生活環境，實際了解各項系統及裝備。

過程中，顧立雄親自進入潛艦艙間，體驗內部狹小空間，以及官兵執行戰備任務、工作生活的擁擠環境，對於官兵平時為國防安全所付出的努力與辛勞，有很深刻的感觸。

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顧立雄認為，潛艦官兵長期在狹小的船艙空間，執行戰訓任務，這種艱辛絕非一般人可以體會；他對官兵不以為苦、克盡職責，且無分晝夜守護台海安全的辛勤奉獻，予以高度嘉許。

顧立雄也期許官兵，持續提升本職學能與落實訓練，建構堅強可恃的戰力，齊心努力維護國防安全。（編輯：張若瑤）1140211

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