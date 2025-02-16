法媒專訪吳志中：台灣持續備戰 捍衛民主決心不改

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）外交部政務次長吳志中接受法國挑戰報專訪，談及美國總統川普下的台海局勢。吳志中強調，台灣人捍衛自身民主的決心未改，將繼續強化國防，並指出台海衝突將衝擊全球，台灣積極備戰以因應各種可能性。

吳志中在「挑戰報」（Challenges）專訪中向法國讀者解釋台灣的「務實外交」、台美關係演進、川普重回白宮後對台海局勢的影響、台灣的半導體戰略，並強調建構民主戰線以避免台灣海峽局勢升溫的重要性。

挑戰報在這篇14日刊登的報導中指出，吳志中在作為台灣駐法大使的6年期間，儘管沒有真正「大使館」的官方頭銜，卻展現了「友善遊說」的超高天賦，為台法在政治、外交和經濟上推進重要網絡。

吳志中表示，過去台灣積極想要取得正式外交承認，但現在台灣的優先要務是「打造務實關係，即使沒有官方承認」。重點是和與台灣沒有正式外交關係的國家以及機構推動在醫療、教育、農業等重要領域上的合作。務實的合作夥伴關係奠基於共同利益，如創新、貿易、科技合作與民主價值。

他指出，在美國前總統拜登政府期間，美國延續協防台灣的承諾，台美在軍售與經濟合作的連結都獲得強化。

吳志中強調，面對中國野心，華盛頓將台灣納入確保印太穩定戰略中的一環。台灣被納入供應鏈韌性的討論中，特別是在半導體產業。「我們將持續強化我們的國防能力，應對中國威脅」。

對於川普掌權，並提及台灣增加國防支出應占國內生產毛額（GDP）的10%，吳志中表示，川普為務實主義者，以美國利益為先，要求所有盟友都增加軍費，但台灣已經增加了。

他說，台灣不想要局勢升溫，「但我們希望美國能在印太地區保持領導地位。面對中國孤立的企圖，美國的支持對於維持區域穩定至關重要」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日也重申，美國將盡可能嚇阻中國入侵，「這對台灣是強烈訊號」。

挑戰報記者也問及台灣近來的立法院預算紛爭，想知道這是否會弱化台灣想要傳遞給川普與北京的訊息。

吳志中回覆，儘管預算凍結是一項挑戰，「但台灣人捍衛自身民主的決心並未改變。我們將持續強化國防軍力以應對中國威脅。政府將尋求人民與國會的支持，以繼續備戰」。

他強調，台灣非常嚴正看待中國軍事騷擾所帶來的威脅。中國增加了在台灣周邊的軍事活動，但入侵台灣代價將相當高昂。他指出，台灣正準備因應各種可能情況，憑藉對敵人的嚇阻以及自身的韌性。

吳志中分析，北京應該更傾向「從內部弱化台灣」，而不是發動將會對全世界帶來衝擊的戰爭，尤其是對於半導體產業。「我們對於國際社會釋放的訊息非常清楚：台海衝突將會對全球帶來後果，民主國家強化對我們的支持將是關鍵」。

法國記者對於北京如何影響台灣感到好奇。吳志中告訴法媒，北京利用軍事、外交、經濟與媒體的多面向策略。

中國增加對台灣的軍事騷擾以測試國防軍力。經濟上，台灣對中國的投資已大幅減少，如今已轉向美國與歐洲。北京還利用社群媒體與媒體來影響台灣輿論。此外，北京也試圖主導半導體產業，「但我們透過與夥伴合作以保護自身產業」。

吳志中指出，台灣目前採取「Not Today」戰略，也就是讓中國國家主席習近平心中萌生侵台念頭時，因代價太高三思而作罷。這一切都將奠基在3大支柱之上：強化國防、強化同盟，以及確保國際支持。

他強調，台灣國防預算8年間增加了80%，並恢復徵召1年制男性義務兵役。「強權國家定期派遣船艦航行台灣海峽，以展現支持。我們也與盟友合作，以增加我們在國際組織中的參與」。

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提及半導體，吳志中表示，這是台灣的戰略資產。台灣生產全球60%的半導體，包括90%的高階半導體，許多國家都依賴台灣科技。歐洲想確保半導體供應鏈穩定，台灣也準備好優先投資歐洲，並與德國、捷克、立陶宛、法國討論如何將台灣科技納入歐洲體系。

吳志中指出，歐盟對中國採取堅定態度，意識到經濟太過依賴中國的風險，且支持台灣，「立陶宛、捷克、斯洛伐克等國即使面臨中國施壓，仍強化與台灣關係」。他表示，台法間向來有積極的對話，並在半導體、人工智慧、能源轉型上有密切合作，兩個科技領頭國合作，效應勢必加乘。（編輯：唐佩君）1140216