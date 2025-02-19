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賴清德：海底電纜是通訊命脈 一起守護數位生命線

2025/2/19 16:28
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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨中常會今天邀請國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺專案報告「海底冷戰：保衛水面下的數位生命線」，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，海底電纜是各國關鍵基礎設施，也是各國通訊最重要的命脈，但卻十分脆弱，要一起守護台灣數位生命線。

賴清德說明，海底電纜是各國關鍵基礎設施，也是各國通訊最重要的命脈，但卻十分脆弱。江雅綺提到，台灣海底電纜遭蓄意破壞並非個案，近期在波羅的海及瑞典都發生海纜事故。

賴清德表示，美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）本週來訪，他跟副總統蕭美琴分別與博明見面，蕭副總統也有提到海底電纜議題，世界各國已經將此視為典型的灰色地帶侵擾手段，國際上都表達高度關切。

賴清德指出，民進黨執政，強化台灣抵禦挑戰的韌性，2023年修正「電信管理法」，對於毀壞海纜、過失勾斷都提高刑責及罰鍰，加強嚇阻力道。去年他召開總統府的「全社會防衛韌性委員會議」，也針對海底電纜遭破壞進行討論及演練。

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賴清德強調，最重要的是，在照顧馬祖民眾的對外通訊上，歷經多次台馬海纜斷裂事件後，數位部協助中華電信加強備援，台馬間的微波頻寬從2023年至今已經提升近6倍，足以支應馬祖地區平日流量高峰，雖然速度比海纜稍慢一些，但已經改善馬祖斷纜時的對外通訊問題。中華電信也正加速建設台馬4號海纜，會提供更多的備援。台灣面臨情勢快速變動與挑戰，政府會積極行動，確保台灣安全。

賴清德表示，相關建議請立法及行政部門了解及研議，一起守護台灣數位生命線。（編輯：張若瑤）1140219

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