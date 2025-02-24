曹興誠指中國介入罷免 綠：捍衛民主不因此退卻

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（中央社記者林敬殷台北24日電）力推罷免國民黨立委的聯電創辦人曹興誠，近日遭人爆料曾有婚外情，他直指幕後黑手是中共國安部，並願提供獎金懸賞。民進黨立法院黨團表示，運用各種方式滲透、介選，一直是中國常用伎倆，呼籲民團挺住，捍衛民主的腳步不要因此退卻。

曹興誠遭媒體人謝寒冰爆料曾有婚外情，並公布多張照片。曹興誠今天透過社群媒體發文說，謝寒冰撥糞的幕後黑手是中共國安部。為破除中共國安部的陰謀，曹興誠指出，有人若能向刑事局或調查局提供國安部在台陰謀活動線索，因而破獲國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供獎金新台幣1000萬元。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，中共無所不用其極介入台灣的民主選舉，過去劣跡斑斑，現在大罷免的熱潮，中國想再一次利用滲透及各種暗黑方式，暗助罷免民進黨立委的國民黨人，或是抹黑、抹黃站出來的民間團體領銜人，這些作為都不會讓人意外。

吳思瑤表示，中國滲透台灣的民主、公然介選，從過去到現在都是中國常用的伎倆，今年雖然沒有選舉，但今年台灣社會最重要的是罷免，中國想方設法再次介入，利用不實資訊打擊在台灣捍衛民主的人士。

另外，吳思瑤指出，中國勢力已經隱隱作動，介入的意圖已化為具體行動，推動罷免國民黨立委的民團領銜人，已陸續遭到大量的人格抹殺跟暗黑攻擊，台灣社會要建立堅強的心理防衛機制，希望大家都能挺住，捍衛民主的腳步，不要因此受到壓力而退卻。

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立法院新會期明天開議，吳思瑤指出，國民黨口口聲聲要拚民生，希望說到做到，既然國民黨立委被鎖定罷免，多數民意都民怨來自惡刪、惡砍、惡凍總預算，114年度中央政府總預算案的覆議案是一個關鍵的最好機會，國民黨立委如果怕罷免，就起義來歸。

吳思瑤表示，藍白聯手種下的惡因，需要有智慧的從政者來善解，新會期能否民生優先，國民黨不要只是把民生掛嘴邊，卻仍強推爭議性法案，甚至是國安法案，公民社會都在嚴格檢視。（編輯：楊凱翔）1140224