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鄭文婷控罷免抄名冊 領銜人紀文荃：請拿出證據

2025/2/26 15:48（2/26 16:18 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市公共事務學會19日將罷免基隆市議員鄭文婷提議書送交中選會，鄭文婷今天指控領銜人紀文荃集合一群人抄名冊，將彙整資料後向地檢署告發。紀文荃表示，請鄭文婷拿出證據。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天透過新聞稿表示，近日收到許多民眾的關心與鼓勵，認為國民黨不應以政黨之力，惡意罷免認真服務、專業監督的議員。

鄭文婷說，她也接獲吹哨者指控，國民黨在遞交罷免提議書當天下午，領銜人紀文荃找了一群人，在基隆市某處集合一起抄名冊，對於反民主惡意罷免的違法行為，呼籲仁愛區民眾勇敢站出來舉發，以行動對抗違法行為，因為民主法治價值不容有半點退讓。

鄭文婷說，將把資訊彙整後，連同已有的資訊一併向基隆地檢署提出告發，遏止反民主的違法行為，對於如假包換的「惡罷」行為，絕不寬貸。

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紀文荃表示，他在罷免理由書內有一項提到鄭文婷「以告問政」，「可見到現在鄭文婷還不明白民眾為何如此討厭她」，鄭文婷如果有認真服務還怕什麼。

紀文荃說，對於鄭文婷的指控，歡迎提出證據，他究竟召集哪些人來抄名冊，請把證據拿出來，他也會保留法律追訴權，奉勸鄭文婷不要一天到晚浪費司法資源，只會讓民眾更反感。（編輯：李錫璋）1140226

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#地檢署
#鄭文婷
#國民黨
#基隆市
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