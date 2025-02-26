傅崐萁指遭民進黨買媒體攻擊 吳崢：無證據應請辭

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（中央社記者賴于榛台北26日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天說，民進黨挾資源攻擊在野黨立委，甚至有媒體坦言是民進黨中央黨部下預算攻擊他。民進黨新聞輿情部主任吳崢則批評傅崐萁造謠，還說若有證據證明，那他就辭職，否則傅崐萁才應辭立委。

傅崐萁今天在立法院說，民進黨挾龐大資源，鋪天蓋地對秉持民意、監督政府的在野黨立委，進行無差別攻擊，並推動罷免，民進黨透過購買媒體抹黑在野黨立委，早已不是新鮮事，甚至有媒體對他坦言是民進黨中央黨部下預算攻擊他。

民進黨發言人、新聞輿情部主任吳崢下午主持中常會後記者會時批評，傅崐萁根本造謠。

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吳崢說，如果傅崐萁拿得出證據證明黨部下預算買媒體攻擊，那他就辭職，否則傅崐萁才應辭立委，「一句話敢不敢？」

民進黨立委吳思瑤出席民進黨中常會前受訪表示，傅崐萁應多推出福國利民法案，不要毀憲亂政，且民進黨沒有這樣的資源，也未特別鎖定他。（編輯：蘇志宗）1140226