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立院裝測分貝設備 民眾黨：黃國昌是對不公不義咆哮

2025/2/26 17:35（2/26 17:43 更新）
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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北26日電）立法院司法及法制委員會去年審查立法院預算時通過主決議，建請立法院規劃在所有會議室裝設空氣品質、噪音檢測設備方案等，立法院近日已完成安裝。

對此，民眾黨發言人吳怡萱今天受訪表示，鍾佳濱的提案很有創意，但應該是針對民進黨立委，例如當所有民進黨立委在議場用「尖叫雞」道具時，是否也需要測分貝。另外，如民進黨立委吳秉叡用「尖叫雞」干擾其他立委發言、民進黨立委黃捷破壞門鎖等，鍾佳濱在發揮創意之餘，也應該務實解決立法院被破壞公物的現狀。

民眾黨文宣部主任李頂立表示，過去民進黨很常操作黃國昌咆哮，但黃國昌是針對不公不義、貪腐弊案、執政無能咆哮，若提案是為了耳膜健康考量，沒有異議，但若是針對個人或打壓對於不公不義的咆哮，那就大可不必。

立法院司法及法制委員會去年12月19日審查114年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分時，民進黨立委鍾佳濱提案指出，立法院各常設委員會時有發生會議音量過大狀況，甚至影響隔壁會議的進行，但立法院目前各會議室並無設置噪音檢測設備，嚴重危害與會者身體健康及影響議事順暢。

鍾佳濱說明，開會的噪音、動輒對著麥克風咆哮，讓議事人員或列席官員受驚、受怕，而且議事攻防時，各界關注麥克風本身是否損傷，其實大家的耳膜也常受到會議期間一些不當、經常性、習慣性地咆哮，耳膜受損很難恢復。

國民黨立委翁曉玲當天提到，進入立法院近10個月時間，常被突然之間的咆哮大聲、噪音嚇一跳，因為常有立委突然暴衝、突然叫很大聲，而且不見得是立法院司法及法制委員會的立委，都是外面來的立委。

當時列席的立法院秘書長周萬來指出，空氣跟噪音（檢測設備）2個在一起、各個會議室都會做，廠商估價每個會議室新台幣3萬多元，因此8個（委員會）會議室大概不到30萬元，檢測噪音跟空氣空氣品質都有。

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經討論後，藍綠達成共識通過主決議，建請立法院規劃立法院所有會議室裝設噪音檢測設備的方案，並具有科技追蹤、即時顯示功能為宜，於3個月內向立法院司法及法制委員會提出書面報告。

立法院將於3月5日舉行8個常設委員會的召委選舉，而立法院近日已將相關檢測設備裝在各委員會會議室後方，以利各委員會日後開會使用。（編輯：張若瑤）1140226

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